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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Орешкин не исключил, что к концу года инфляция опустится ниже 4%

Вчера, 09:37
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении может опуститься ниже 5% уже к концу первого полугодия 2019 года, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Мы видим то, что она сейчас будет опускаться ниже, не исключаем, что она будет ниже 4% (по итогам года - Прим. ред.), и может быть даже ниже 5% уже к концу первого полугодия", - сказал Орешкин в кулуарах ПМЭФ.
Участники XX Петербургского международного экономического форума на территории Экспофорума. 2016 год
Вчера, 02:04
Петербургский международный экономический форум
Официальный прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%.
По данным Росстата, инфляция в РФ в апреле в месячном выражении составила 0,3%, годовая замедлилась до 5,2%. Ранее Минэкономразвития в своем обзоре прогнозировало, что инфляция в мае составит 0,3%, в годовом выражении замедлится до 5,0–5,1%.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
050006
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Петербургский международный экономический форумМаксим ОрешкинМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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