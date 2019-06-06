Орешкин не исключил, что к концу года инфляция опустится ниже 4%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении может опуститься ниже 5% уже к концу первого полугодия 2019 года, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Мы видим то, что она сейчас будет опускаться ниже, не исключаем, что она будет ниже 4% (по итогам года - Прим. ред.), и может быть даже ниже 5% уже к концу первого полугодия", - сказал Орешкин в кулуарах ПМЭФ.
Вчера, 02:04Петербургский международный экономический форум
Официальный прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%.
По данным Росстата, инфляция в РФ в апреле в месячном выражении составила 0,3%, годовая замедлилась до 5,2%. Ранее Минэкономразвития в своем обзоре прогнозировало, что инфляция в мае составит 0,3%, в годовом выражении замедлится до 5,0–5,1%.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.