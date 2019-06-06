Орешкин не исключил, что к концу года инфляция опустится ниже 4%

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении может опуститься ниже 5% уже к концу первого полугодия 2019 года, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Мы видим то, что она сейчас будет опускаться ниже, не исключаем, что она будет ниже 4% (по итогам года - Прим. ред.), и может быть даже ниже 5% уже к концу первого полугодия", - сказал Орешкин в кулуарах ПМЭФ.

Официальный прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%.

По данным Росстата, инфляция в РФ в апреле в месячном выражении составила 0,3%, годовая замедлилась до 5,2%. Ранее Минэкономразвития в своем обзоре прогнозировало, что инфляция в мае составит 0,3%, в годовом выражении замедлится до 5,0–5,1%.