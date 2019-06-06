Мосгорсуд рассказал о новом способе мошенничества

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Мосгорсуд предупреждает о новом способе мошенничества: злоумышленники выдают себя за сотрудников суда или других ведомств и предлагают людям заплатить за якобы присужденные им компенсации. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.

Мошенники звонят по телефону, представляются сотрудниками суда, Следственного комитета, Генпрокуратуры, Центробанка, Счетной палаты и тому подобных ведомств и сообщают гражданам о признании их потерпевшими по уголовному делу и присуждении некой денежной компенсации. Для получения этих денег они предлагают прийти в суд или же перевести им определенную сумму.

В Мосгорсуде напомнили, что порядок признания потерпевшим прописан в Уголовно-процессуальном кодексе, а получение компенсаций не требует каких-либо дополнительных переводов. Кроме того, потерпевшим сообщают о ходе рассмотрения дела и они вправе участвовать в заседаниях.