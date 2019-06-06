Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T09:30Z
https://ria.ru/20190606/1555309940.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151906/79/1519067988_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c5ab1993b9467eb0d4338a68009a5a6b.jpg
РИА Новости

Мосгорсуд рассказал о новом способе мошенничества

Вчера, 09:30
6312
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Мосгорсуд предупреждает о новом способе мошенничества: злоумышленники выдают себя за сотрудников суда или других ведомств и предлагают людям заплатить за якобы присужденные им компенсации. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.
Мошенники звонят по телефону, представляются сотрудниками суда, Следственного комитета, Генпрокуратуры, Центробанка, Счетной палаты и тому подобных ведомств и сообщают гражданам о признании их потерпевшими по уголовному делу и присуждении некой денежной компенсации. Для получения этих денег они предлагают прийти в суд или же перевести им определенную сумму.
Снятие денег в банковском терминале
27 мая, 15:57
В Хабаровске задержали мошенника, похищавшего деньги с карт через терминалы
В Мосгорсуде напомнили, что порядок признания потерпевшим прописан в Уголовно-процессуальном кодексе, а получение компенсаций не требует каких-либо дополнительных переводов. Кроме того, потерпевшим сообщают о ходе рассмотрения дела и они вправе участвовать в заседаниях.
Представители суда призывают граждан быть бдительными.
13543241
Обсудить 4
Московский городской судПроисшествия
Рекомендуем
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
РИА
Новости
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Лента
новостей
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эксперт спрогнозировал последствия отказа Турции от российских С-400
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Линия высоковольтных передач
Электричество из России привело к массовым сокращениям в Эстонии, пишут СМИ
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Назарбаев рассказал, почему ушел в отставку
В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
Лента новостейМолния