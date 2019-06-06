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РИА Новости

Кудрин назвал дело Калви шоком для российской экономики

Вчера, 09:26
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви ударил по российской экономике, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на ПМЭФ.

"Безусловно, это шок, с начала этого отток капитала из России удвоился, сейчас больше 40 миллиардов долларов, только с начала года, достиг".

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
Алексей Кудрин
Ранее Кудрин заявлял, что сокращение иностранных инвестиций в Россию в 2019 году можно отчасти объяснить делом Калви.
В середине февраля Басманный суд арестовал на два месяца Калви и его партнера Филиппа Дельпаля по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей. Помимо американца и француза, содержащихся в "кремлевском централе", под стражу заключили директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнера в области медиа Вагана Абгаряна, председателя совета директоров Норвик банка — бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева и гендиректора "Первого коллекторского бюро", которому был выдан спорный кредит, Максима Владимирова.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы
5 июня, 18:03
Защита Калви подала ходатайство для поездки бизнесмена на ПМЭФ
Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга "Восточному" передали 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group. Их оценили в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, отметили в СК.
Сам Калви считает себя невиновным: он заявлял, что спорный пакет акций стоит не менее 2,5 миллиарда рублей, а в доказательство предлагал совладельцам "Восточного" продать актив на рынке.
В апреле суд по просьбе следствия освободил Калви из СИЗО и поместил его под домашний арест.
По информации пресс-службы Baring Vostok, основатель Baring Vostok надеется принять участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, на который он давно зарегистрирован как участник.
Дмитрий Песков
3 июня, 11:53
Песков: следствие определит, является ли дело Калви коммерческим спором
27366730175
Обсудить 42
Майкл КалвиАлексей КудринЭкономика
Популярные комментарии
Проблема нев оттоке капитала , а в том что рушат все производство , не создавая нового . Если этот ковбой виновен и преступник , то ни для кого не должно быт каких либо исключений , хоть это будет Трамп .
6 июня, 09:32
П. Корчагин
97200012
Ворьё засуетилось и смазало лыжи на выход? А в этом точно есть что-то плохое? Пусть соблюдают местные законы и ничего с ними не случится.
6 июня, 09:32
CCicicipi
10220007
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