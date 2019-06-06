Кудрин назвал дело Калви шоком для российской экономики

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. Архивное фото

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви ударил по российской экономике, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на ПМЭФ.

"Безусловно, это шок, с начала этого отток капитала из России удвоился, сейчас больше 40 миллиардов долларов, только с начала года, достиг". Алексей Кудрин

Ранее Кудрин заявлял, что сокращение иностранных инвестиций в Россию в 2019 году можно отчасти объяснить делом Калви.

В середине февраля Басманный суд арестовал на два месяца Калви и его партнера Филиппа Дельпаля по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей. Помимо американца и француза, содержащихся в "кремлевском централе", под стражу заключили директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнера в области медиа Вагана Абгаряна, председателя совета директоров Норвик банка — бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева и гендиректора "Первого коллекторского бюро", которому был выдан спорный кредит, Максима Владимирова.

Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга "Восточному" передали 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group. Их оценили в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, отметили в СК.

Сам Калви считает себя невиновным: он заявлял, что спорный пакет акций стоит не менее 2,5 миллиарда рублей, а в доказательство предлагал совладельцам "Восточного" продать актив на рынке.

В апреле суд по просьбе следствия освободил Калви из СИЗО и поместил его под домашний арест.