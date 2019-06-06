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РИА Новости

В Челябинской области задержали начальника колонии за взятки от заключенных

Вчера, 09:08
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июн – РИА Новости. Начальник колонии в Копейске задержан по подозрению в получении взяток от заключенных, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Челябинской области.
По данным следствия, в 2018 году подозреваемый через доверенное лицо получил взятку в размере более 185 тысяч рублей от осужденных за совершение действий по ослаблению условий отбывания наказания и способствованию условно-досрочному освобождению.
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"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии, расположенной на территории города Копейска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.
Также уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) возбуждено в отношении доверенного лица подозреваемого, который, по данным следствия, выступил в качестве посредника при получении взятки.
Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, поясняет СК.
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По данным УФСБ России по области, в среду у начальника колонии прошли обыски, которые провели сотрудники УФСБ совместно с ОБЭПиПК и СК.
В пресс-службе ГУФСИН по региону РИА Новости подтвердили факт коррупционного преступления, не уточнив, в какой именно колонии это произошло.
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