В Челябинской области задержали начальника колонии за взятки от заключенных

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июн – РИА Новости. Начальник колонии в Копейске задержан по подозрению в получении взяток от заключенных, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Челябинской области.

По данным следствия, в 2018 году подозреваемый через доверенное лицо получил взятку в размере более 185 тысяч рублей от осужденных за совершение действий по ослаблению условий отбывания наказания и способствованию условно-досрочному освобождению.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии, расположенной на территории города Копейска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.

Также уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) возбуждено в отношении доверенного лица подозреваемого, который, по данным следствия, выступил в качестве посредника при получении взятки.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, поясняет СК.

По данным УФСБ России по области, в среду у начальника колонии прошли обыски, которые провели сотрудники УФСБ совместно с ОБЭПиПК и СК.