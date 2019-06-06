Во Владивостоке более 20 автомобилей попали в ДТП из-за тумана на трассе

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Свыше 20 автомобилей пострадали в восьми ДТП на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Ранее полиция сообщала, что несколько аварий произошли на автодороге Де-Фриз - Седанка – Патрокл. Причиной ДТП послужил густой туман, ухудшающий видимость, а также несоблюдение водителями безопасных дистанции и скоростного режима. Трассу перекрыли.
"Из-за тумана на трассе Де-Фриз - Седанка-Патрокл во Владивостоке произошли 8 автоаварий, в которых приняли участие 25 автомашин... По предварительным данным, никто не пострадал", - приводятся в сообщении слова начальника отдела информации и общественных связей УМВД Ирины Сыровой.