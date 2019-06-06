Сенатор Блэк: война в Сирии быстро закончится в случае вывода войск США

ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Война в Сирии закончится очень быстро, если США выведут свои войска, заявил РИА Новости сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк.

"Если бы мы (США) ушли, я думаю, война бы очень быстро закончилась, и Сирия была бы воссоединена и стабилизирована, и люди (сирийцы - Прим. ред.) смогли бы по-настоящему начать восстановление", - сообщил Блэк.

Сенатор добавил, что Сирия могла закончить войну, если бы США и союзники не вмешались и не построили базы на северо-востоке Сирии и в Эт-Танфе на юге страны.

Блэк также подверг критике предлагаемые переговоры о пересмотре сирийской конституции, подчеркнув, что она гарантирует свободу вероисповедания, права женщин и верховенство закона.

Блэк также высоко оценил роль министра иностранных дел России Сергея Лаврова в переговорах по Сирии, назвав его "искушенным человеком".

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*), причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, общая численность которых оценивалась в две тысяч человек. Позднее в Вашингтоне заявили, что около 400 американских военных останутся в стране.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.