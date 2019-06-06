В Калмыкии уволили полицейских после проверки по делу о гибели пенсионерки

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Трех полицейских, подозреваемых в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, а также начальника полиции Элисты уволили из органов внутренних дел, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Волк информировала, что троих полицейских подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии. По ее словам, 31 мая житель Элисты сообщил в полицию, что его 65-летняя родственница накануне ушла из дома и не вернулась, позже полицейские нашли тело женщины с признаками насильственной смерти в районе населенного пункта Кегульта Кетченеровского района.

"По решению министра внутренних дел по Республике Калмыкия проведена служебная проверка, по итогам которой задержанные сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сообщила официальный представитель МВД России.

Также из органов внутренних дел после инцидента уволены начальник полиции Элисты и еще ряд начальников городского управления МВД и республиканского министерства.