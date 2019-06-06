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РИА Новости

В Калмыкии уволили полицейских после проверки по делу о гибели пенсионерки

Вчера, 08:45
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Трех полицейских, подозреваемых в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, а также начальника полиции Элисты уволили из органов внутренних дел, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее Волк информировала, что троих полицейских подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии. По ее словам, 31 мая житель Элисты сообщил в полицию, что его 65-летняя родственница накануне ушла из дома и не вернулась, позже полицейские нашли тело женщины с признаками насильственной смерти в районе населенного пункта Кегульта Кетченеровского района.
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"По решению министра внутренних дел по Республике Калмыкия проведена служебная проверка, по итогам которой задержанные сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сообщила официальный представитель МВД России.
Также из органов внутренних дел после инцидента уволены начальник полиции Элисты и еще ряд начальников городского управления МВД и республиканского министерства.
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"Также из органов внутренних дел уволены: начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Калмыкия; заместитель начальника УМВД России по городу Элисте - начальник полиции; начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Элисте; старший участковый уполномоченный полиции того же отделения", - отметила Волк.
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ЭлистаПроисшествия
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