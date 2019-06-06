Жаркая погода 6 июня в Москве бывает раз в 23 года, рассказал синоптик

"Такого рода тепла, когда столбики термометров достигают 30-градусной отметки именно в этот день 6 июня, так бывает только раз в 23 года, до абсолютного рекорда дня нам, конечно, не хватит буквально пару градусов, но такая температура, действительно, случается буквально раз в четверть века, это, действительно, круто для 6 июня", - сказал Тишковец.