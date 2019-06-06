Жаркая погода 6 июня в Москве бывает раз в 23 года, рассказал синоптик

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Тридцатиградусная жара 6 июня случается в Москве лишь раз в четверть века, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, воздух в столице в четверг прогреется до 31 градуса тепла.
"Такого рода тепла, когда столбики термометров достигают 30-градусной отметки именно в этот день 6 июня, так бывает только раз в 23 года, до абсолютного рекорда дня нам, конечно, не хватит буквально пару градусов, но такая температура, действительно, случается буквально раз в четверть века, это, действительно, круто для 6 июня", - сказал Тишковец.
По его словам, рекордная тридцатиградусная жара 6 июня была зафиксирована в последний раз в 1988 году, температура воздуха тогда достигла отметки 32,5 и в 2014 году - 32,2 градуса тепла.