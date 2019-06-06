Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T08:22Z
https://ria.ru/20190606/1555307909.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154931/00/1549310059_629:474:2779:1684_1036x0_80_0_0_032e5e1d91b21dbd9b276a34c977a3e1.jpg
РИА Новости

В США призвали Трампа помешать Болтону вести собственную внешнюю политику

Вчера, 08:22
3149
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен остановить советника по нацбезопасности Джона Болтона и других высокопоставленных чиновников, ведущих собственную внешнюю политику, заявил РИА Новости сенатор штата Виргиния Ричард Блэк.
"Президент, я думаю, должен быть более решительным по отношению к своим высшим должностным лицам. Честно говоря, ему нужно уволить некоторых из них", - заявил Блэк, добавив, что это необходимо, чтобы такие люди как Болтон не вели свою собственную внешнюю политику.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
14 января, 08:30
Трампа оттесняют от власти: в Вашингтоне появился "президент Болтон"
Блэк рассказал, что внутри правительства существует внешнеполитический истеблишмент, который "склонен действовать достаточно независимо от президента, иногда в конфликте с президентом".
"Я думаю, это особенно заметно по Джону Болтону", - сказал сенатор. Он привел пример, что когда Трамп объявил о выводе войск из Сирии, Болтон отдал контрприказ.
"Но каким-то образом Болтону удается выжить, даже несмотря на то, что он отменяет приказы президента. Он пытался устроить переворот в Венесуэле и потом, в течение двух дней, он пытался создать войну, повод для войны с Ираном. Этому человеку необходимо принимать седативные средства. Джон Болтон - невероятно опасная личность, которая подвергает людей во всем мире, включая американцев, огромному риску", - отметил сенатор.
Корпус стражей исламской революции в Тегеране
16 апреля, 08:00
Из гвардейцев в террористы. США подставили своих военных на Ближнем Востоке
Блэк написал Трампу письмо, в котором призвал президента помешать Болтону разжечь войну с Ираном. В этом письме сенатор также обратил внимание, что Трамп построил кампанию на том, чтобы положить конец войнам, а сейчас Болтон и госсекретарь США Майкл Помпео создают новый конфликт, который легко может привести к гибели миллиона иранцев.
За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".
5041012
Обсудить 3
Джон БолтонДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американский сенатор назвал политику США на Украине "безрассудной"
РИА
Новости
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Лента
новостей
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эксперт спрогнозировал последствия отказа Турции от российских С-400
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
Военнослужащие 7-го полка морской пехоты США в Сирии
Сенатор Блэк: война в Сирии быстро закончится в случае вывода войск США
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Женщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке Усадьба Михалково
В России увеличат размер материнского капитала
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
Лента новостейМолния