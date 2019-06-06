В США призвали Трампа помешать Болтону вести собственную внешнюю политику

ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен остановить советника по нацбезопасности Джона Болтона и других высокопоставленных чиновников, ведущих собственную внешнюю политику, заявил РИА Новости сенатор штата Виргиния Ричард Блэк.

"Президент, я думаю, должен быть более решительным по отношению к своим высшим должностным лицам. Честно говоря, ему нужно уволить некоторых из них", - заявил Блэк, добавив, что это необходимо, чтобы такие люди как Болтон не вели свою собственную внешнюю политику.

Блэк рассказал, что внутри правительства существует внешнеполитический истеблишмент, который "склонен действовать достаточно независимо от президента, иногда в конфликте с президентом".

"Я думаю, это особенно заметно по Джону Болтону", - сказал сенатор. Он привел пример, что когда Трамп объявил о выводе войск из Сирии, Болтон отдал контрприказ.

"Но каким-то образом Болтону удается выжить, даже несмотря на то, что он отменяет приказы президента. Он пытался устроить переворот в Венесуэле и потом, в течение двух дней, он пытался создать войну, повод для войны с Ираном. Этому человеку необходимо принимать седативные средства. Джон Болтон - невероятно опасная личность, которая подвергает людей во всем мире, включая американцев, огромному риску", - отметил сенатор.

Блэк написал Трампу письмо, в котором призвал президента помешать Болтону разжечь войну с Ираном. В этом письме сенатор также обратил внимание, что Трамп построил кампанию на том, чтобы положить конец войнам, а сейчас Болтон и госсекретарь США Майкл Помпео создают новый конфликт, который легко может привести к гибели миллиона иранцев.