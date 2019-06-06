В Благовещенске на 15 часов задержали вылет рейса "Авроры" во Владивосток

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июн - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аврора" с 40 пассажирами на борту вылетел из Благовещенска во Владивосток с задержкой более чем на 15 часов из-за замены борта, сообщили РИА Новости в Минтрансе Амурской области.

Рейс должен был отправиться во Владивосток в среду в 14:35 мск.

"Борт вылетел в 6:32 мск (в четверг), вылет был отложен из-за замены борта. Ожидающие вылета 40 пассажиров были обеспечены бесплатным питанием, с ними работал представитель авиакомпании "Аврора", иногородние пассажиры были размещены в гостинице, благовещенцам вызвали такси", - заявили агентству в региональном Минтрансе.