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РИА Новости

Fiat Chrysler подтвердил отзыв своего предложения о слиянии с Renault

Вчера, 07:50
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) отозвал свое предложение о слиянии с французским автопроизводителем Renault, говорится в сообщении FCA.
"Стало ясно, что во Франции в текущий момент нет политических условий для успешной реализации подобного слияния", - говорится в сообщении.
Таким образом, компания подтвердила ранее появившиеся в СМИ сообщения об отзыве предложения. Как писали СМИ, французское правительство в среду заявило, что не одобрит предложение FCA без гарантии Nissan сохранения альянса с Renault. Власти попросили отложить голосование по поводу слияния, что побудило Fiat Chrysler отозвать свое предложение.
В конце мая FCA направил необязывающее письмо в совет директоров Groupe Renault с предложением о слиянии бизнесов с долями 50/50. Renault, в свою очередь, сообщал, что совет директоров французской автомобильной группы изучит предложение автоконцерна Fiat Chrysler о возможном слиянии компаний на паритетных началах.
Компания Renault уже состоит в альянсе с японскими Nissan и Mitsubishi, но партнерство стало проблематичным с момента ареста в ноябре прошлого года руководителя альянса Карлоса Гона. Компания основана в 1898 году, в 2018 году продала около 3,9 миллиона автомобилей в 134 странах. Штат компании превышает 180 тысяч человек.
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RenaultFiat Chrysler AutomobilesАвтоЭкономика
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