Американские военные будут месяц красить стену на границе с Мексикой

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Размещенные на границе с Мексикой американские военные будут в течение месяца красить участок пограничного заграждения длиной в милю, чтобы улучшить его "эстетический вид", сообщает телеканал Размещенные на границе с Мексикой американские военные будут в течение месяца красить участок пограничного заграждения длиной в милю, чтобы улучшить его "эстетический вид", сообщает телеканал CBS со ссылкой на письмо министерства внутренней безопасности, попавшее ему в распоряжение.

Согласно письму, неопределенному числу военнослужащих поручат красить заграждения в приграничном калифорнийском городе Калексико. Задание продлится приблизительно 30 дней.

"Тогда как первостепенная цель - улучшить эстетический вид стены, также может быть операционная выгода, основанная на нашем опыте с покрашенным барьером в Ногалесе, Аризона", - говорится в письме, где поясняется, что покраска пограничных барьеров в аризонском городе Тусон позволила пограничному патрулю раскрыть "закамуфлированную тактику нелегально пересекающих границу (людей - ред.)".

Министерство отметило, что мигрантам, очевидно, стало тяжелее преодолевать покрашенные ограждения.

Сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин в Twitter осудил подобное задание, назвав его "позорным злоупотреблением деньгами налогоплательщиков". "У наших военных есть более важная работа, чем делать стену Трампа красивой", - добавил он.

Пентагон 10 апреля заключил контракты почти на миллиард долларов с двумя компаниями на строительство стены на границе США с Мексикой.