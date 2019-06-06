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РИА Новости

Источник рассказал, кто возглавит ведомственную охрану "Роскосмоса"

Вчера, 07:05
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом "Роскосмоса". Архивное фото
Стенд с логотипом Роскосмоса. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Стенд с логотипом "Роскосмоса". Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" сменит начальника службы безопасности - новым руководителем ведомственной охраны станет боевой офицер, служивший в Силах специальных операций, Александр Шемякин, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. В "Роскосмосе" подтвердили эту информацию.
"Начальником АО "Научно-технический центр "Охрана" (ведомственная охрана госкорпорации "Роскосмос" - ред.) будет назначен Александр Шемякин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, назначение состоится в ближайшее время.
В "Роскосмосе" назначение подтвердили, но от дополнительных комментариев отказались.
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Как пояснил собеседник агентства, "с приходом Шемякина ожидается чистка во всей системе безопасности ракетно-космической отрасли".
Собеседник рассказал, что Александр Юрьевич Шемякин - боевой офицер, служил в Силах специальных операций. С 2012 года он знаком с нынешним гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, потом перешел в Фонд перспективных исследований, где консультировал его специалистов по вопросам боевого применения современных средств поражений и боевой робототехники.
Шемякина называют воспитанником Олега Мартьянова, одного из создателей и первого командира российских Сил специальных операций. На посту руководителя НТЦ "Охрана" Шемякин сменит Сергея Супруна.
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Центр берет свое начало от военизированных подразделений, существовавших в СССР, в ведение которых были переданы организации, занимающиеся разработкой, производством и испытанием ракетно-космической техники.
Как указывается на сайте НТЦ "Охрана", его функция - защита охраняемых объектов, являющихся государственной собственностью и находящихся в сфере ведения "Роскосмоса" и иных объектов, от противоправных посягательств. В это входит охрана периметра, контрольно-проходных и проездных пунктов, зданий, сооружений, прилегающих к ним территорий и акваторий, транспортных средств и грузов, материальных ценностей, денег, специальных изделий и иного имущества. Специалисты также занимаются обеспечением на охраняемых объектах пропускного и внутриобъектового режимов, поиском и задержанием лиц, незаконно проникших на охраняемые объекты.
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