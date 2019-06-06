Хабаровские архивисты изучат в Китае документы о русских эмигрантах

ХАБАРОВСК, 6 июн — РИА Новости. Работники архива Хабаровского края в рамках исследовательской экспедиции изучат в архивах китайского Харбина документы о русских эмигрантах, сообщает краевое правительство.

"Во время экспедиции специалисты получат доступ к документам русских эмигрантов, проживающих в Китае. Это более 20 тысяч неупорядоченных дел. В краевом государственном архиве находится на хранении фонд "Бюро российских эмигрантов", который уже содержит более 55 тысяч дел", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экспедиция будет проходить с 23 по 28 июня. Хабаровская делегация посетит Харбинский архив, где отберет для копирования документы так называемой "Харбинской России".

Сообщается также, что вопрос о доступе хабаровских специалистов к документам русской эмиграции, хранящимся в архивах китайской провинции Хэйлунцзян, неоднократно обсуждался на разных уровнях.

Договорённости удалось достичь осенью 2018 года во время визита в Хабаровск начальника Государственного архивного управления КНР Ли Минхуа.