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РИА Новости

В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G

Вчера, 06:45
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ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости. Министерство промышленности и информатизации КНР в четверг выдало лицензии на коммерческое использование сети 5G четырем компаниям, говорится в сообщении ведомства.
Первыми обладателями государственных лицензий стали основные сотовые операторы страны China Telecom, China Unicom и China Mobile, а также Медиакорпорация Китая, в которую входят Международное радио Китая, Центральное телевидение Китая и Центральное народное радио.
"Министерство промышленности и информатизации КНР 6 июня выдало четырем компаниям коммерческие лицензии на предоставление телекоммуникационных услуг сети мобильной связи пятого поколения", - говорится в заявлении ведомства.
В декабре прошлого года министерство информатизации и промышленности Китая выдало лицензии China Telecom, China Unicom и China Mobile на использование тестовых частот для сети 5G.
5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.
Логотип сети 5G
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