В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G

В декабре прошлого года министерство информатизации и промышленности Китая выдало лицензии China Telecom, China Unicom и China Mobile на использование тестовых частот для сети 5G.

5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.