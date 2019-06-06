Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T09:26Z
https://ria.ru/20190606/1555306945.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155335/58/1553355811_0:203:3080:1935_1036x0_80_0_0_8b6e2d2263b2cf7b82c5a57aa8b81148.jpg
РИА Новости
ЧП в Шереметьево

Глава Минпромторга оценил перспективы SSJ100 после катастрофы

Вчера, 06:51
6860
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минпромторг с оптимизмом смотрит на будущее программы SSJ100, заявил глава ведомства Денис Мантуров в интервью газете "Известия".
На вопрос журналиста, каковы перспективы самолета после катастрофы в аэропорту Шереметьево, Мантуров напомнил, что пока рано делать выводы по поводу случившегося.
"SSJ100 — первый в истории современной России гражданский самолет, получивший не только российский, но и европейский сертификат типа. Он с успехом прошел 200 испытательных программ, больше одной тысячи испытательных полетов продолжительностью 2,5 тысячи летных часов", — подчеркнул министр.
Он добавил, что все системы и агрегаты SSJ100 прошли проверку на соответствие жестким требованиям по прочности, надежности и безопасности.
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
5 июня, 16:02
В МЧС рассказали о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево
Кроме того, по словам Мантурова, предприятие продолжает работать, совершенствовать продукт и развивать его, а рыночный спрос на SSJ100 также остается стабильным.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку спустя 28 минут полета. При посадке у борта подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Как следует из информации Гидрометцентра, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным Следственного комитета, погиб 41 человек из находившихся на борту 78. В качестве основных версий рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и погодные условия.
45213328
Обсудить 5
ЧП в ШереметьевоДенис МантуровSukhoi SuperjetМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
спрос остается высоким?! очередь из покупателей (не считаем тех, "кому поручили")
6 июня, 08:04
ПВПутин В.В. наш Президент
320005
Рекомендуем
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
РИА
Новости
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Лента
новостей
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эксперт спрогнозировал последствия отказа Турции от российских С-400
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Линия высоковольтных передач
Электричество из России привело к массовым сокращениям в Эстонии, пишут СМИ
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
Женщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке Усадьба Михалково
В России увеличат размер материнского капитала
Бари Алибасов в своей квартире
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Отчим Богданы Осиповой назвал процесс над ней в США "чудовищным судилищем"
02:19Соловьев уличил украинского эксперта во лжи в прямом эфире
02:17Соболь — это животное, заявила Захарова
02:14Пензенская область и Кузбасс договорились о сотрудничестве в соцсфере
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
Лента новостейМолния