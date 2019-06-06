Глава Минпромторга оценил перспективы SSJ100 после катастрофы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минпромторг с оптимизмом смотрит на будущее программы SSJ100, заявил глава ведомства Денис Мантуров в интервью газете "Известия".
На вопрос журналиста, каковы перспективы самолета после катастрофы в аэропорту Шереметьево, Мантуров напомнил, что пока рано делать выводы по поводу случившегося.
"SSJ100 — первый в истории современной России гражданский самолет, получивший не только российский, но и европейский сертификат типа. Он с успехом прошел 200 испытательных программ, больше одной тысячи испытательных полетов продолжительностью 2,5 тысячи летных часов", — подчеркнул министр.
Он добавил, что все системы и агрегаты SSJ100 прошли проверку на соответствие жестким требованиям по прочности, надежности и безопасности.
Кроме того, по словам Мантурова, предприятие продолжает работать, совершенствовать продукт и развивать его, а рыночный спрос на SSJ100 также остается стабильным.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку спустя 28 минут полета. При посадке у борта подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Как следует из информации Гидрометцентра, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным Следственного комитета, погиб 41 человек из находившихся на борту 78. В качестве основных версий рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и погодные условия.