Глава Минпромторга оценил перспективы SSJ100 после катастрофы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минпромторг с оптимизмом смотрит на будущее программы SSJ100, заявил глава ведомства Денис Мантуров в интервью газете Минпромторг с оптимизмом смотрит на будущее программы SSJ100, заявил глава ведомства Денис Мантуров в интервью газете "Известия"

На вопрос журналиста, каковы перспективы самолета после катастрофы в аэропорту Шереметьево, Мантуров напомнил, что пока рано делать выводы по поводу случившегося.

"SSJ100 — первый в истории современной России гражданский самолет, получивший не только российский, но и европейский сертификат типа. Он с успехом прошел 200 испытательных программ, больше одной тысячи испытательных полетов продолжительностью 2,5 тысячи летных часов", — подчеркнул министр.

Он добавил, что все системы и агрегаты SSJ100 прошли проверку на соответствие жестким требованиям по прочности, надежности и безопасности.

Кроме того, по словам Мантурова, предприятие продолжает работать, совершенствовать продукт и развивать его, а рыночный спрос на SSJ100 также остается стабильным.