Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора за первый квартал 2019 года изъяли из оборота более 220 тонн некачественных овощей, сообщается на Специалисты Роспотребнадзора за первый квартал 2019 года изъяли из оборота более 220 тонн некачественных овощей, сообщается на сайте ведомства.

"По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 2 тысячи 732 партий плодовоовощной продукции общим объемом более 220 тонн... Несоответствующая требованиям продукция изъята из продажи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 1 квартал 2019 года по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим, паразитологическим показателям было исследовано более 36 тысяч проб плодоовощной продукции. Кроме того, более 12 тысяч образцов овощей было исследовано на содержание нитратов.

Добавляется, что реализаторы некачественной плодоовощной продукции привлечены к административной ответственности.