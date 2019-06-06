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РИА Новости

Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей

Вчера, 06:42
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРыночная торговля овощами. Архивное фото
Рыночная торговля овощами. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Рыночная торговля овощами. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора за первый квартал 2019 года изъяли из оборота более 220 тонн некачественных овощей, сообщается на сайте ведомства.
"По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 2 тысячи 732 партий плодовоовощной продукции общим объемом более 220 тонн... Несоответствующая требованиям продукция изъята из продажи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за 1 квартал 2019 года по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим, паразитологическим показателям было исследовано более 36 тысяч проб плодоовощной продукции. Кроме того, более 12 тысяч образцов овощей было исследовано на содержание нитратов.
Добавляется, что реализаторы некачественной плодоовощной продукции привлечены к административной ответственности.
В ведомстве напомнили, что продукты с недопустимым уровнем содержания нитратов опасны для здоровья: в малых количествах азотистые соединения свободно выводятся из организма, однако в больших образуют опасные вещества, которые приводят к кислородному голоданию. Некоторые ученые утверждают, что нитраты могут вызвать рак желудка и негативно влиять на детей в утробе.
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