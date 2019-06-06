Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G

ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости. Китай приветствует участие компаний с иностранным капиталом в развитии технологий и рынка 5G в КНР, заявил в четверг министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй.

В четверг Мяо Вэй вручил лицензии на коммерческое использование сети 5G представителям четырех китайских компаний - China Telecom, China Unicom, China Mobile, а также Медиакорпорации Китая, в которую входят Международное радио Китая, Центральное телевидение Китая и Центральное народное радио.

"После выдачи лицензий на коммерческое использование сети 5G, мы, как и раньше, приветствуем активное участие предприятий с иностранным капиталом в освоении рынка 5G в Китае, в развитии (технологий – ред.) 5G в КНР, мы также готовы разделить с ними плоды этого развития", - заявил министр.