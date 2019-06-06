В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД

ХАБАРОВСК, 6 июн — РИА Новости. Троих маневровых диспетчеров железнодорожной станции "Хабаровск-2", обвиняемых в получении взяток, отправили под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель дальневосточного следственного управления на транспорте СК России в четверг.

Ранее сообщалось, что в управления ДВЖД в Хабаровске во вторник прошли обыски. В отношении трех диспетчеров, а также экс-начальника владивостокского центра организации работы железнодорожных станций возбуждены дела о взятках. По версии следствия, диспетчеры систематически получали от транспортных компаний взятки "за общее покровительство". В среду диспетчеров задержали, им предъявили обвинение по статьям "получение взятки в значительном размере" и "получение взятки в крупном размере".

"Суд принял решение о применении к диспетчерам меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца – до 29 июля. Кроме того, под домашним арестом еще с сентября прошлого года находится экс-начальник владивостокского центра, ему тогда также были предъявлены обвинения по статье о взятках. Сейчас вскрылись дополнительные эпизоды", - сказал собеседник.