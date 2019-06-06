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РИА Новости

В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина

Вчера, 06:23
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© РИА Новости / Diana CameroПосетители на выставке фоторабот победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в парламенте Уругвая. 5 июня 2019
Посетители на выставке фоторабот победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в парламенте Уругвая. 5 июня 2019
© РИА Новости / Diana Camero
Посетители на выставке фоторабот победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в парламенте Уругвая. 5 июня 2019
МОНТЕВИДЕО, 6 июн — РИА Новости. В столице Уругвая Монтевидео открылась выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
Экспозиция организована на площадке парламента при поддержке Ассоциации уругвайской прессы, посольства России и Россотрудничества и продлится до 25 июня.
Посетители увидят более трех десятков фотографий победителей 2018 года. География работ включает Россию, Испанию, Италию, Индию, ЮАР, Турцию, Иран, Ирак и другие страны. Вход свободный.

От сенаторов до студентов и школьников

Выступивший на церемонии открытия сенатор Рубен Мартинес Уэльмо, зампредседателя комиссии сената по образованию и культуре, член межпарламентский группы дружбы "Уругвай — Россия", назвал выставку "большой привилегией для Уругвая и большой честью для парламента страны".
© РИА Новости / Diana CameroУругвайский сенатор Рубен Мартинес Уэльмо на торжественном открытии выставки фоторабот победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в парламенте Уругвая. 5 июня 2019
Уругвайский сенатор Рубен Мартинес Уэльмо на торжественном открытии выставки фоторабот победителей международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в парламенте Уругвая. 5 июня 2019
© РИА Новости / Diana Camero
Уругвайский сенатор Рубен Мартинес Уэльмо на торжественном открытии выставки фоторабот победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в парламенте Уругвая. 5 июня 2019
"Мы хотим увеличить число зрителей <...>, хотим привести на нее студентов, изучающих фотографию, и школьников государственных школ. Мы уже обсуждали этот вопрос, и первой может стать школа, которая носит имя России — такая школа есть в столичном районе Мароньяс", — сказал он.
Сенатор также отметил, что у каждой работы своя история, они сделаны в разных уголках мира, и это делает экспозицию "очень демократичной, глубоко отражающей суть человека".
Фотографии выставлены в галерее "Дорога демократии" (Pasaje de la democracia): по ней каждый день проходят к рабочим местам сенаторы и освещающие деятельность парламента журналисты.
Глава Ассоциации уругвайской прессы (APU) Фабиан Кардосо подчеркнул на церемонии открытия, что журналисты смогут ближе познакомиться с творчеством молодых фоторепортеров со всего мира.
© РИА Новости / Diana CameroПрезидент Ассоциации уругвайской прессы Фабиан Кардосо на торжественном открытии выставки фоторабот победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в парламенте Уругвая. 5 июня 2019
Президент Ассоциации уругвайской прессы Фабиан Кардосо на торжественном открытии выставки фоторабот победителей международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в парламенте Уругвая. 5 июня 2019
© РИА Новости / Diana Camero
Президент Ассоциации уругвайской прессы Фабиан Кардосо на торжественном открытии выставки фоторабот победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в парламенте Уругвая. 5 июня 2019
В свою очередь, советник посольства России в Уругвае Виктор Попович отметил новый перспективный взгляд на мир современных фотографов.
"Мы рады, что страны латиноамериканского континента устойчиво вписаны в географию выставочного турне конкурса", — добавил руководитель редакционного центра "Россия сегодня" в Монтевидео Олег Вязьмитинов.

"Желание жить"

Внимание всех собравшихся на открытии привлекла история иракского мальчика Касима Алькадима, героя завоевавшего "золото" снимка "Желание жить".
Благодаря автору фотографии Тайсиру Махди во всем мире узнали о потерявшем ногу юном футболисте, который сражается в дворовых баталиях наравне со сверстниками. Его жизнерадостность, целеустремленность и упорство в преодолении трудностей не могли не тронуть и вызвали желание помочь.
© РИА Новости / Diana CameroРуководитель регионального редакционного центра МИА "Россия сегодня" в Монтевидео Олег Вязьмитинов на торжественном открытии выставки фоторабот победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в парламенте Уругвая. 5 июня 2019
Руководитель регионального редакционного центра МИА Россия сегодня в Монтевидео Олег Вязьмитинов на торжественном открытии выставки фоторабот победителей международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в парламенте Уругвая. 5 июня 2019
© РИА Новости / Diana Camero
Руководитель регионального редакционного центра МИА "Россия сегодня" в Монтевидео Олег Вязьмитинов на торжественном открытии выставки фоторабот победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в парламенте Уругвая. 5 июня 2019
Медиагруппа "Россия сегодня" пригласила Касима в российскую столицу. Позже стало известно, что благотворительный фонд московского футбольного клуба "Спартак" полностью возьмет на себя расходы по протезированию.
Ведущие эксперты НИИ неотложной детской хирургии института им. А. В. Вишневского разработали план лечения и сделали оптимистичный прогноз — протезирование возможно, причем в самое ближайшее время.

Репортаж, арт-хаус, спорт

Темы выставочных работ, которые увидят зрители в Монтевидео, демонстрируют всю многогранность жизни, вбирают в себя знаковые образы окружающей реальности — от истории на стыке репортажной и арт-хаусной съемки о борьбе с огненной стихией в объективе фотографа из ЮАР Джастина Салливана ("Моя планета/Серии", второе место) до клипового монтажа поствыборных событий в Кении осенью 2017 года испанца Луиса Тато ("Главные новости/Серии", первое место); от арктической этники ненецких кочевников Одида Вагентштайна из Израиля ("Портрет. Герой нашего времени/Одиночная фотография", первое место) до раскаленных образов спортивных сражений на теннисных кортах "Ролан Гарроса"-2017 россиянина Алексея Филиппова ("Спорт/Серии", второе место).
До показа в Монтевидео выставка побывала в 13 странах: России, США, Китае, Индии, Аргентине, Ливане, Испании, Бельгии, ЮАР, Японии, Чехии, Германии и Израиле.
Фотография из серии Как я болела. Лауреат Международного конкурса им. Андрея Стенина, обладатель Гран-при 2018 года, Алена Кочеткова
12 апреля, 13:48
Обладатель Гран-при конкурса Стенина взяла "бронзу" ведущей фотопремии мира
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2019 году генеральными информационными партнерами конкурса являются информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура".
Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, интернет-портал "Жэньминьван", информационное агентство Prensa Latina, медиагруппа The Nation.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, Академия фотографии, информационный портал YOung JOurnalists, журнал "National Geographic Россия", журнал Contrastes, журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, Клуб фотографии Нью-Дели, журнал Cuartoscuro, журнал EYE. Международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.
Выставка работ лучших молодых фотографов мира по версии российского конкурса имени Андрея Стенина открылась в южноафриканском Йоханнесбурге. 14 февраля 2019
19 марта, 11:00
Конкурс имени Андрея Стенина-2019 поставил новый рекорд
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Международный конкурс фотожурналистики им. Андрея СтенинаАндрей СтенинРоссия сегодняУругвай
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