Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
"В связи с ограничением видимости из-за тумана на автодороге Де-Фриз - Седанка – Патрокл произошли автоаварии. Причиной ДТП послужил густой туман, ухудшающий видимость, а также несоблюдение участниками дорожного движения безопасных дистанции и скоростного режима", - говорится в сообщении.
На месте аварий работают правоохранители, они выясняют обстоятельства ДТП и оказывают помощь водителям. По предварительной информации, в результате аварий никто не пострадал.
"В настоящее время перекрыто движение транспортных средств на трассу Де-Фриз - Седанка – Патрокл. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой воздержаться от поездок по автодороге Де-Фриз - Седанка – Патрокл, использовать альтернативные маршруты движения", - отмечает полиция.
В пресс-службе УМВД не смогли уточнить число попавших в аварии автомобилей. Как пишут очевидцы в Instagram-аккаунте dpscontrol_125rus, всего на объездной трассе насчитали 32 поврежденные машины.