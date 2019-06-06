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РИА Новости

Глава Минвостокразвития посетит КНДР

Вчера, 05:29
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Архивное фото
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Межсессионная встреча сопредседателей межправкомиссии КНДР и РФ состоится в Пхеньяне, от России туда отправится глава Минвостокразвития Александр Козлов, сообщает министерство.
"В городе Пхеньян состоится межсессионная встреча сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР. Александр Козлов является сопредседателем межправительственной комиссии с российской стороны", - говорится в сообщении.
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Также там пройдут рабочие совещания с представителями отраслевых ведомств и встречи более высокого уровня. Рабочий визит министра в КНДР продлится до 8 июня.
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Министерство развития Дальнего Востока РФАлександр КозловКНДРРоссияВ мире
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