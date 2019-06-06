Глава Минвостокразвития посетит КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Межсессионная встреча сопредседателей межправкомиссии КНДР и РФ состоится в Пхеньяне, от России туда отправится глава Минвостокразвития Александр Козлов, сообщает министерство.

"В городе Пхеньян состоится межсессионная встреча сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР. Александр Козлов является сопредседателем межправительственной комиссии с российской стороны", - говорится в сообщении.