Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева в интервью для Rambler News Service рассказала, почему опасно переедание и кто больше страдает от ожирения.
По ее словам, природа старается избавиться от людей старше 50 лет и для этого создала много "механизмов": самый эффективный из них — переедание, которому подвержены именно женщины.
"Природе мы, к сожалению, после 50 лет особенно не нужны. Она ищет способ, как от нас избавиться. Способ — с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу — один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха".
Однако, как подчеркнула телеведущая, ожирение напрямую связано с повышенным риском инфаркта и инсульта, а также с онкологическими заболеваниями: так, у женщин с лишним весом риск развития рака груди в несколько раз выше.
По словам Малышевой, женщин старше 50 лет, страдающих ожирением, вдвое больше, чем мужчин. Первый "пик" набора веса приходится на послеродовой период, а второй наступает вместе с климаксом, уточнила она.
"Это связано с изменением гормонального статуса женщин. В одном случае это обусловлено беременностью, в другом случае это обусловлено завершением выработки женских половых гормонов при менопаузе".
В отличие от мужчин, у женщин "практически нет тестостерона" — главного жиросжигающего гормона, утверждает телеведущая. К тому же у мужчин больше мыщц, а, по мнению Малышевой, именно в мышцах находятся "фабрики по сжиганию жира — митохондрии".