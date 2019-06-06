Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева в интервью для Телеведущая Елена Малышева в интервью для Rambler News Service рассказала, почему опасно переедание и кто больше страдает от ожирения.

По ее словам, природа старается избавиться от людей старше 50 лет и для этого создала много "механизмов": самый эффективный из них — переедание, которому подвержены именно женщины.

"Природе мы, к сожалению, после 50 лет особенно не нужны. Она ищет способ, как от нас избавиться. Способ — с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу — один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха". Елена Малышева

Однако, как подчеркнула телеведущая, ожирение напрямую связано с повышенным риском инфаркта и инсульта, а также с онкологическими заболеваниями: так, у женщин с лишним весом риск развития рака груди в несколько раз выше.

По словам Малышевой, женщин старше 50 лет, страдающих ожирением, вдвое больше, чем мужчин. Первый "пик" набора веса приходится на послеродовой период, а второй наступает вместе с климаксом, уточнила она.

"Это связано с изменением гормонального статуса женщин. В одном случае это обусловлено беременностью, в другом случае это обусловлено завершением выработки женских половых гормонов при менопаузе". Елена Малышева