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РИА Новости

Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет

Вчера, 05:23
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЕлена Малышева
Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева в интервью для Rambler News Service рассказала, почему опасно переедание и кто больше страдает от ожирения.
По ее словам, природа старается избавиться от людей старше 50 лет и для этого создала много "механизмов": самый эффективный из них — переедание, которому подвержены именно женщины.

"Природе мы, к сожалению, после 50 лет особенно не нужны. Она ищет способ, как от нас избавиться. Способ — с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу — один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха".

Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Елена Малышева
Однако, как подчеркнула телеведущая, ожирение напрямую связано с повышенным риском инфаркта и инсульта, а также с онкологическими заболеваниями: так, у женщин с лишним весом риск развития рака груди в несколько раз выше.
По словам Малышевой, женщин старше 50 лет, страдающих ожирением, вдвое больше, чем мужчин. Первый "пик" набора веса приходится на послеродовой период, а второй наступает вместе с климаксом, уточнила она.

"Это связано с изменением гормонального статуса женщин. В одном случае это обусловлено беременностью, в другом случае это обусловлено завершением выработки женских половых гормонов при менопаузе".

Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Елена Малышева
В отличие от мужчин, у женщин "практически нет тестостерона" — главного жиросжигающего гормона, утверждает телеведущая. К тому же у мужчин больше мыщц, а, по мнению Малышевой, именно в мышцах находятся "фабрики по сжиганию жира — митохондрии".
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
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РоссияОбщество
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