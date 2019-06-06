В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ

ЧИТА, 6 июн – РИА Новости. Проверка минобразования Забайкальского края не подтвердила изложенных в ряде СМИ данных о досмотре школьников во время ЕГЭ в поселке городского типа Могойтуй, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее ряд СМИ опубликовали данные, что проверяющие из Москвы тщательно досматривали школьников Могойтуя, девочкам приподнимали юбки, заставляли снимать брючные ремни и юношей, и девушек.
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"Та информация, которую родители школьников из Могойтуя заявили в СМИ, не соответствует действительности. Не было ни разделения на юношей и девушек, ни досмотра под одеждой. Могу подтвердить только тот факт, что организаторы пункта проведения экзамена в Могойтуе просили снять брючные ремни и оставить сопровождающим всё лишнее, на что может реагировать металлодетектор, а именно: ключи и монеты", - приводит пресс-служба минобразования слова члена государственной экзаменационной комиссии, присутствовавшего на экзамене, Вячеслава Сушкова.
Также, по данным ведомства, Сушков опроверг тот факт, что досмотр проводили проверяющие из Москвы.
"Досмотр проводили местные организаторы ЕГЭ. Федеральный проверяющий только обратила внимание организаторов и выпускников на то, что все личные вещи необходимо оставлять в специальной для этого комнате", - приводит пресс-служба слова Сушкова.