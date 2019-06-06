В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ

ЧИТА, 6 июн – РИА Новости. Проверка минобразования Забайкальского края не подтвердила изложенных в ряде СМИ данных о досмотре школьников во время ЕГЭ в поселке городского типа Могойтуй, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее ряд СМИ опубликовали данные, что проверяющие из Москвы тщательно досматривали школьников Могойтуя, девочкам приподнимали юбки, заставляли снимать брючные ремни и юношей, и девушек.

"Та информация, которую родители школьников из Могойтуя заявили в СМИ, не соответствует действительности. Не было ни разделения на юношей и девушек, ни досмотра под одеждой. Могу подтвердить только тот факт, что организаторы пункта проведения экзамена в Могойтуе просили снять брючные ремни и оставить сопровождающим всё лишнее, на что может реагировать металлодетектор, а именно: ключи и монеты", - приводит пресс-служба минобразования слова члена государственной экзаменационной комиссии, присутствовавшего на экзамене, Вячеслава Сушкова.

Также, по данным ведомства, Сушков опроверг тот факт, что досмотр проводили проверяющие из Москвы.