Испекторы ДПС Игорь Киселев и Павел Домашев, спасшие 7 человек из пожара в деревянном доме в Чите

Испекторы ДПС Игорь Киселев и Павел Домашев, спасшие 7 человек из пожара в деревянном доме в Чите

© Фото : МВД Росси по Забайкальскому краю Испекторы ДПС Игорь Киселев и Павел Домашев, спасшие 7 человек из пожара в деревянном доме в Чите

ЧИТА, 6 июн – РИА Новости. В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома, сообщили в региональном управлении МВД.

Патрулируя улицы города, Игорь Киселев и Павел Домашев заметили дым, который валил из окон деревянного двухэтажного дома.

"Полицейские подбежали к окну и узнали от жильцов, что выход из квартиры заблокирован огнем", - говорится в сообщении.

Они эвакуировали людей через окно: двух детей, женщину и мужчину. Никто из них не пострадал.

Узнав, что в соседних квартирах тоже есть люди, инспекторы ДПС зашли в здание.

"Лейтенант полиции Игорь Киселев вынес на руках шестилетнюю девочку, а его напарник Павел Домашев помог выбраться на улицу 14-летней школьнице и их перепуганной бабушке", - добавили в ведомстве.

К этому моменту на место пожара приехали спасатели и медики.