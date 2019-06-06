ЧИТА, 6 июн – РИА Новости. В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома, сообщили в региональном управлении МВД.
Патрулируя улицы города, Игорь Киселев и Павел Домашев заметили дым, который валил из окон деревянного двухэтажного дома.
"Полицейские подбежали к окну и узнали от жильцов, что выход из квартиры заблокирован огнем", - говорится в сообщении.
Они эвакуировали людей через окно: двух детей, женщину и мужчину. Никто из них не пострадал.
Узнав, что в соседних квартирах тоже есть люди, инспекторы ДПС зашли в здание.
"Лейтенант полиции Игорь Киселев вынес на руках шестилетнюю девочку, а его напарник Павел Домашев помог выбраться на улицу 14-летней школьнице и их перепуганной бабушке", - добавили в ведомстве.
К этому моменту на место пожара приехали спасатели и медики.
Отмечается, что в своей машине госавтоинспекторы обогрели спасенных детей. Они оставались с погорельцами, пока не решился вопрос с их временным размещением.
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