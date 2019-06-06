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РИА Новости

Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестован

Вчера, 04:38
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© АГН "Москва" / Андрей Никеричев Избрание меры пресечения в Красногорском городском суде Московской области Сергею Ходжаяну подозреваемого в убийстве ветерана боевых действий Никиты Белянкина. 5 июня 2019
Избрание меры пресечения в Красногорском городском суде Московской области Сергею Ходжаяну подозреваемого в убийстве ветерана боевых действий Никиты Белянкина. 5 июня 2019
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Красногорский городской суд удовлетворил в среду ходатайство следствия об аресте Сергея Ходжояна, который подозревается в причастности к убийству экс-спецназовца Никиты Белянкина.
Ходжоян будет содержаться под стражей до 2 августа.
Никита Белянкин
3 июня, 16:17
"Умер в метрах от дома": что известно об убийстве спецназовца в Подмосковье
Следователь Следственного комитета Алексей Титов сообщил, что уроженец Армении свою вину в убийстве не признал и может скрыться, поэтому его нужно заключить под стражу.
В свою очередь, Ходжоян заявил, говоря об убийстве, что "не способен на такое" и всего лишь подошел, чтобы "помочь человеку".
Сергей Ходжоян, которому 41 год, официально нигде не работает. По его словам, он" занимался автозапчастями и резиной" для автомобилей.
В опознании Ходжояна участвовала девушка Никиты Белянкина.
До этого суд заключил под стражу обвиняемого по статье "хулиганство" Нарека Степаняна, неофициально работавшего барменом в заведении, рядом с которым произошла драка с убийством.
Из оглашенных в суде материалов следует, что он давал свидетельские показания.
Никита Белянкин
3 июня, 14:27
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец

Убийство в Красногорском районе

Убийство экс-спецназовца произошло в ночь на воскресенье в Путилково под Красногорском. Возле кафе 24-летний экс-спецназовец ГРУ погиб в результате удара ножом в сердце. В тот момент он пытался спасти мужчину, которого избивала толпа.
По словам отца экс-спецназовца, его сын, у которого была лицензия на травматическое оружие, выстрелил в воздух, а потом стрелял по ногам, однако его повалили между автомобилями и принялись избивать. Он поднялся и стал оказывать сопротивление, и один из участников драки ударил его ножом. По данным судебно-медицинской экспертизы, Белянкин скончался практически сразу.
Возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина
3 июня, 08:28
Очевидец рассказал подробности драки, в которой погиб бывший спецназовец
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеКрасногорский районПроисшествия
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