ФБР рассекретило "досье на снежного человека"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США впервые опубликовало досье об исследовании образцов, которые могли принадлежать снежному человеку, сообщает Федеральное бюро расследований США впервые опубликовало досье об исследовании образцов, которые могли принадлежать снежному человеку, сообщает CNBC

Внутренняя записка ФБР 1977 года об исследовании образцов, которые могли принадлежать снежному человеку Внутренняя записка ФБР 1977 года об исследовании образцов, которые могли принадлежать снежному человеку

Внутренняя записка ФБР 1977 года об исследовании образцов, которые могли принадлежать снежному человеку Внутренняя записка ФБР 1977 года об исследовании образцов, которые могли принадлежать снежному человеку

Так, в 1976 году Питер Берн, директор информационного центра, занимавшегося вопросом существования йети, направил ФБР запрос на проведение анализа 15 волос и тканей, происхождение которых было неизвестно. В порядке исключения и ради "научного исследования" ведомство дало добро. Однако результаты не оправдали надежд Берна.

"В результате этих анализов было сделано заключение, что происхождение волос относится к семейству оленевых", — сообщает в письме Джей Кокрэн, ассистент директора отдела научного и технического обслуживания ФБР.

Сейчас, спустя несколько десятилетий, 93-летний Берн рассказал телеканалу, что все еще верит в существование снежного человека. По его словам, за последние 50 лет он обнаружил две или три цепочки следов йети в Гималаях. Судя по ним, у снежного человека по пять пальцев на ногах.

В то же время специалист признает, что эти следы могли принадлежать садху — индийским святым, отрекшимся от мира и отказавшимся от материальных наслаждений.