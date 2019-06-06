Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T04:22Z
https://ria.ru/20190606/1555305975.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150209/26/1502092675_0:22:5568:3154_1036x0_80_0_0_c9a6f0ee1e8a4e73e50a7e7080cb44cc.jpg
РИА Новости

Сахалинские депутаты утвердили дату губернаторских выборов

Вчера, 04:22
138
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВид на Южно- Сахалинск
Вид на Южно- Сахалинск
© РИА Новости / Юлия Чичерина
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июн - РИА Новости. Депутаты думы Сахалинской области утвердили дату досрочных выборов губернатора, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе островного парламента.
"Досрочные выборы губернатора Сахалинской области состоятся 8 сентября – в единый день голосования. Эту дату утвердили депутаты на пленарном заседании в четверг", - сказал собеседник агентства.
Решение о проведении выборов островной парламент должен был принять не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. И в соответствии с федеральным законодательством выборы главы региона могут состояться в единый день голосования.
Олег Кожемяко возглавлял Сахалинскую область более двух лет. В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Приморского края. В декабре того же года президент назначил главу подразделения госкорпорации "Росатом", отвечающего за строительство за рубежом АЭС по российским проектам, Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области.
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Московской области
5 июня, 11:13
Эксперты прогнозируют вторые туры и коалиции на региональных выборах
000001
Обсудить 0
Валерий ЛимаренкоСахалинОлег КожемякоПолитика
Рекомендуем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Лавров рассказал, как идут дискуссии по внешней политике России
РИА
Новости
Международный суд в ООН
Россия представила в суде ООН аргументы о несостоятельности иска Украины
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Новый российский посол вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии
Здание Банка России в Москве. Архивное фото
Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
Лента
новостей
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
В Роскомнадзоре пообещали "стратегическое решение" ситуации с Telegram
Зал заседаний датского парламента дворец Кристиансборг
Избирком Дании сообщил о победе социал-демократов на выборах в парламент
Международный аэропорт Триполи. Архивное фото
В аэропорту Триполи заявили об авиаударе по взлетно-посадочной полосе
Выставка Между Востоком и Западом российской художницы Натальи Гончаровой
Директор Третьяковки оценила шансы на успех выставки Гончаровой в Лондоне
В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
США и Мексика не смогли достичь соглашения по вопросу пошлин, пишут СМИ
Социальная сеть Instagram
Роскомнадзор направил запрос Instagram из-за сообщений об утечке данных
Бывший глава Серпуховского района
Суд продлил арест экс-главы Серпуховского района
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
Лавров: Россия и США обсуждают Венесуэлу и Украину, несмотря на разногласия
Французские истребители Rafale. Архивное фото
В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
Проблема фейковых новостей для американцев важнее терроризма, показал опрос
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14Пензенская область и Кузбасс договорились о сотрудничестве в соцсфере
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Лента новостейМолния