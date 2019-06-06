Сахалинские депутаты утвердили дату губернаторских выборов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июн - РИА Новости. Депутаты думы Сахалинской области утвердили дату досрочных выборов губернатора, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе островного парламента.

"Досрочные выборы губернатора Сахалинской области состоятся 8 сентября – в единый день голосования. Эту дату утвердили депутаты на пленарном заседании в четверг", - сказал собеседник агентства.

Решение о проведении выборов островной парламент должен был принять не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. И в соответствии с федеральным законодательством выборы главы региона могут состояться в единый день голосования.