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РИА Новости
Культура

Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США

Вчера, 04:17
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Архивное фото
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 июн – РИА Новости, Мария Табак. Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в интервью РИА Новости предположила, что отсутствие музейного обмена с США негативно сказывается на российско-американских отношениях.
"Америка, увы, для нас закрыта в связи с пресловутым "делом Шнеерсона", и света в конце туннеля мы не видим. Я смею предположить, что именно в связи с отсутствием выставок русского искусства, а в Америке они были невероятно успешны, кроется одна из причин того, почему отношения столь нехороши сегодня. Речь же не только об отношениях на политическом уровне, речь об отношениях обычных рядовых американцев к России: выставки полностью снимают все клише про то, что такое Россия", - убеждена Трегулова, прибывшая в Лондон на открытие большой выставки авангардиста Натальи Гончаровой.
"Мы сняли картины из двух залов постоянной экспозиции ради выставки Гончаровой в Лондоне, поскольку понимаем, что подобный показ творчества русских художников, когда мы делимся всем самым лучшим, – это то, что мы можем сегодня сделать для того, чтобы и поддерживать диалог между людьми разных стран и для того, чтобы разрушать окостеневающие клише о том, что такое Россия, какая ситуация в России", - добавила она.
В 2013 году американский суд округа Колумбия обязал российское правительство выплачивать по 50 тысяч долларов ежедневно до даты возврата американским хасидам находящейся в фондах РФ коллекции книг любавического раввина Йосефа Ицхака Шнеерсона. Данное решение стало поводом для прекращения музейного обмена между США и РФ, поскольку создавало опасность ареста российских экспонатов в случае их вывоза на выставки в США.
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"В том, что касается других стран, политические сложности никоим образом не влияют на наши отношения, более того, они заставляют нас их интенсифицировать, потому что мы прекрасно понимаем, что сегодня, в состоянии осложнения политических отношений, отсутствия политического диалога, сворачивания экономических отношений, сложностей с существованием российского бизнеса, то, что делаем мы с Tate, это невероятно важно. Мы поддерживаем те связи, которые нарушены и оборваны во всех других сферах, поэтому наша миссия становится еще более важной. Мы понимаем, что нам надо не просто плыть по течению и ждать, пока британские партнеры напишут тебе, а надо самим предлагать какие-то интересные проекты и решения", - сказала Трегулова.
Она напомнила, что за последние пять лет в Tate состоялись три крупные русские выставки: Казимира Малевича, Ильи и Эмилии Кабаковых и теперь Гончаровой. Сама Tate регулярно привозит в Россию картины из своего собрания.
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"Любое наше обращение рассматривается с максимальным вниманием. Как раз в рамках работы над выставкой Гончаровой мы договорились с Tate, что наше участие в выставке будет вознаграждено большой десятидневной стажировкой семи сотрудников Третьяковской галереи здесь, в Tate. Темой стажировки было - как сегодня строить экспозицию искусства 20 века и современного искусства", - рассказала Трегулова.
В то же время говорить о том, что политическая напряженность в отношениях с Западом никак не повлияла на жизнь и работу музеев, нельзя, признала собеседница агентства.
"Если совершенно честно отвечать на ваш вопрос, могу сказать: деньги стало трудней добывать, потому что ряд отечественных компаний переживают не лучшие времена из-за санкций. И если раньше они щедро финансировали наши выставочные проекты, то теперь приходится вкладывать гораздо больше усилий, чтобы обеспечить финансирование наших выставок в Третьяковской галерее или наших выставок за рубежом. Когда речь идет о принципиальных важнейших проектах, мы готовы сами искать финансирование, и отечественный бизнес, и бизнесмены поддерживают эти проекты, поскольку прекрасно понимают, насколько это важно. Если прервется эта ниточка, то последствия будут совершенно необратимыми", - заключила она.
Государственная Третьяковская галерея
4 июня 2018, 08:00
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КультураЗельфира ТрегуловаРоссияСШАТретьяковская галерея
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