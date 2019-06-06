Сериал "Чернобыль" заслуживает просмотра, считает ликвидатор аварии на ЧАЭС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Сериал "Чернобыль", несмотря на элементы американской пропаганды и определенные неточности, описывает душевное отношение между людьми и показывает труд "ликвидаторов" на месте аварии, поэтому заслуживает просмотра, считает председатель "Союза Чернобыль" в ЮФО Александр Филипенко, который участвовал в ликвидации последствий аварии.

Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.

По словам Филипенко, в сериале присутствует американская пропаганда. "Американцы показали положение чернобыльцев… Там видна грань – как в нашей стране, а как мир к этому относится", - сказал он РИА Новости.

По его информации, в России в настоящее время ведутся съемки отечественного фильма про Чернобыль, на завершение которого пока нет средств.

Кроме того, Филипенко рассказал, что в сериале присутствует ряд неточностей, а в некоторых случаях - грубой неправды.

"Когда началась эвакуация, взрослому населению действительно давали по 100 граммов водки, но нам категорически пить было запрещено. Это главная неточность", - пояснил он.

Он также заметил некоторые постановочные моменты в проведении дезактивации на месте аварии.

Однако сериал все же заслуживает просмотра, считает он. "В фильме рассказывают про героев. Говорят, что мы спасли не только Советский Союз, но и весь мир…. Такой фильм должен быть показан всему миру", - сказал Филипенко.

Он отметил, что в сериале достаточно правильно показаны "житейские моменты", отношения, которые складывались между людьми, общая заинтересованность в ликвидации последствий аварии.