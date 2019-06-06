Сериал "Чернобыль" заслуживает просмотра, считает ликвидатор аварии на ЧАЭС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Сериал "Чернобыль", несмотря на элементы американской пропаганды и определенные неточности, описывает душевное отношение между людьми и показывает труд "ликвидаторов" на месте аварии, поэтому заслуживает просмотра, считает председатель "Союза Чернобыль" в ЮФО Александр Филипенко, который участвовал в ликвидации последствий аварии.
Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.
По словам Филипенко, в сериале присутствует американская пропаганда. "Американцы показали положение чернобыльцев… Там видна грань – как в нашей стране, а как мир к этому относится", - сказал он РИА Новости.
По его информации, в России в настоящее время ведутся съемки отечественного фильма про Чернобыль, на завершение которого пока нет средств.
Кроме того, Филипенко рассказал, что в сериале присутствует ряд неточностей, а в некоторых случаях - грубой неправды.
"Когда началась эвакуация, взрослому населению действительно давали по 100 граммов водки, но нам категорически пить было запрещено. Это главная неточность", - пояснил он.
Он также заметил некоторые постановочные моменты в проведении дезактивации на месте аварии.
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Однако сериал все же заслуживает просмотра, считает он. "В фильме рассказывают про героев. Говорят, что мы спасли не только Советский Союз, но и весь мир…. Такой фильм должен быть показан всему миру", - сказал Филипенко.
Он отметил, что в сериале достаточно правильно показаны "житейские моменты", отношения, которые складывались между людьми, общая заинтересованность в ликвидации последствий аварии.
Он отметил, что у людей присутствовал "дух героизма". Так, например, когда он лично формировал первый полк гражданской обороны для ликвидации последствий аварии, ни один из 1200 человек не дезертировал, "люди шли туда сознательно, зная, что с ними будет".
3 июня, 19:18Ликвидаторы аварии на ЧАЭС рассказали, что не так с сериалом "Чернобыль"Британо-американский сериал "Чернобыль" обошел по популярности и отзывам культовую "Игру престолов". Экранизация рассказывает о катастрофе на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. По просьбе радио Sputnik кинопродукт оценили реальные ликвидаторы.