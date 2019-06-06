Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T03:58Z
https://ria.ru/20190606/1555305763.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155509/46/1555094638_43:48:1157:675_1036x0_80_0_0_21aa753fef3b52d8e160da665c7d925f.jpg
РИА Новости
Культура

Сериал "Чернобыль" заслуживает просмотра, считает ликвидатор аварии на ЧАЭС

Вчера, 03:58
15365
© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019)
Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Сериал "Чернобыль", несмотря на элементы американской пропаганды и определенные неточности, описывает душевное отношение между людьми и показывает труд "ликвидаторов" на месте аварии, поэтому заслуживает просмотра, считает председатель "Союза Чернобыль" в ЮФО Александр Филипенко, который участвовал в ликвидации последствий аварии.
Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.
По словам Филипенко, в сериале присутствует американская пропаганда. "Американцы показали положение чернобыльцев… Там видна грань – как в нашей стране, а как мир к этому относится", - сказал он РИА Новости.
По его информации, в России в настоящее время ведутся съемки отечественного фильма про Чернобыль, на завершение которого пока нет средств.
Ликвидатор аварии на ЧАЭС Игорь Хиряк
5 июня, 18:48
Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС
Кроме того, Филипенко рассказал, что в сериале присутствует ряд неточностей, а в некоторых случаях - грубой неправды.
"Когда началась эвакуация, взрослому населению действительно давали по 100 граммов водки, но нам категорически пить было запрещено. Это главная неточность", - пояснил он.
Он также заметил некоторые постановочные моменты в проведении дезактивации на месте аварии.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
30 мая, 15:25
"Чернобыль": их сериал о нашей катастрофеАмерикано-британский сериал "Чернобыль" получил наивысшие оценки зрителей по всему миру. Своим мнением о сериале в эфире радио Sputnik поделился кинопродюсер Александр Роднянский. Он также рассказал о фильме про Чернобыль, который снимается сейчас в России.
Однако сериал все же заслуживает просмотра, считает он. "В фильме рассказывают про героев. Говорят, что мы спасли не только Советский Союз, но и весь мир…. Такой фильм должен быть показан всему миру", - сказал Филипенко.
Он отметил, что в сериале достаточно правильно показаны "житейские моменты", отношения, которые складывались между людьми, общая заинтересованность в ликвидации последствий аварии.
Он отметил, что у людей присутствовал "дух героизма". Так, например, когда он лично формировал первый полк гражданской обороны для ликвидации последствий аварии, ни один из 1200 человек не дезертировал, "люди шли туда сознательно, зная, что с ними будет".
Кадр из мини-сериала Чернобыль
3 июня, 19:18
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС рассказали, что не так с сериалом "Чернобыль"Британо-американский сериал "Чернобыль" обошел по популярности и отзывам культовую "Игру престолов". Экранизация рассказывает о катастрофе на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. По просьбе радио Sputnik кинопродукт оценили реальные ликвидаторы.
2822127
Обсудить 3
КультураHBOЧернобыльАвария на Чернобыльской АЭС
Рекомендуем
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
РИА
Новости
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
Бари Алибасов в своей квартире
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Женщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке Усадьба Михалково
В России увеличат размер материнского капитала
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал завещание, рассказал юрист
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14Пензенская область и Кузбасс договорились о сотрудничестве в соцсфере
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Лента новостейМолния