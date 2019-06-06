Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти

Бари Алибасов в своей квартире

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о его смерти, которую распространили некоторые Telegram-каналы.

В разговоре с РИА Новости Горожанкин заявил, что это неправда.

Ранее он рассказал, что состояние Алибасова тяжелое, у продюсера четвертая степень ожога желудка, но он находится в сознании, дышит самостоятельно.

По словам Горожанкина, при таком диагнозе прогнозы носят неопределенный характер, однако все надеются, что Алибасов пойдет на поправку.

"Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы", — сказал он.

В палате разрешили находиться супруге Алибасова — Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сам пациент, по словам представителя, "даже пытается шутить".

Алибасов выпил жидкость для очистки труб, перепутав стаканы и ошибочно приняв химикат за сок. Продюсер находится в реанимации Института скорой помощи имени Склифосовского, у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Врач Виктор Шилов пояснил агентству, что четвертая степень ожога означает проникновение химического вещества практически через все ткани органа.

По его словам, справиться с ожогом и интоксикацией можно за месяц, но последствия могут сказываться намного дольше, лечение потребуется длительное.

Специалист добавил, что любое отравление прижигающей жидкостью — это реанимационный диагноз, у пациента развивается отек, боль, а если отравление тяжелое, то есть риск перфорации органа.