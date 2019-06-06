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РИА Новости

Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти

Вчера, 03:34
149010
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о его смерти, которую распространили некоторые Telegram-каналы.
В разговоре с РИА Новости Горожанкин заявил, что это неправда.
Актер Станислав Садальский
5 июня, 16:41
Садальский считает, что Алибасова могли отравить
Ранее он рассказал, что состояние Алибасова тяжелое, у продюсера четвертая степень ожога желудка, но он находится в сознании, дышит самостоятельно.
По словам Горожанкина, при таком диагнозе прогнозы носят неопределенный характер, однако все надеются, что Алибасов пойдет на поправку.
"Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы", — сказал он.
В палате разрешили находиться супруге Алибасова — Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сам пациент, по словам представителя, "даже пытается шутить".
Алибасов выпил жидкость для очистки труб, перепутав стаканы и ошибочно приняв химикат за сок. Продюсер находится в реанимации Института скорой помощи имени Склифосовского, у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.
Бари Алибасов в своей квартире
5 июня, 12:37
Врач рассказал о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов
Врач Виктор Шилов пояснил агентству, что четвертая степень ожога означает проникновение химического вещества практически через все ткани органа.
По его словам, справиться с ожогом и интоксикацией можно за месяц, но последствия могут сказываться намного дольше, лечение потребуется длительное.
Специалист добавил, что любое отравление прижигающей жидкостью — это реанимационный диагноз, у пациента развивается отек, боль, а если отравление тяжелое, то есть риск перфорации органа.
Также у пациента развивается общая интоксикация, так как жидкость всасывается в кровь, поэтому сначала им занимаются токсикологи, а после — хирурги.
Бари Алибасов
5 июня, 15:34
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
147954721
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Бари АлибасовЛидия Федосеева-Шукшина
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Slava Kolomak
830004
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