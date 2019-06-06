В Гидрометцентре напомнили, как обезопасить себя от аномальной жары

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в интервью телеканалу "360" рассказала, какие меры предосторожности стоит соблюдать при аномальной жаре.
По ее словам, в начале следующей недели в европейской части России, включая Москву, установится жаркая погода, повысится фон атмосферного давления, а дневная температура может побить температурный максимум июня.
"Среднесуточная температура превысит норму примерно на шесть-семь градусов. Максимальная температура в столичном регионе ожидается выше 30 градусов", — сказала Макарова, отметив, что в субботу температура может подняться до плюс 33.
Она призвала жителей столицы соблюдать меры предосторожности, находясь на улице.
По ее словам, в начале лета тело человека еще плохо адаптировалось к солнцу, поэтому стоит позаботиться о защите кожи. При этом она посоветовала избегать нахождения на воздухе в середине дня.
"Прогулки совершать, в том числе с маленькими детьми, утром или после 16:00. Нужно всегда иметь при себе питьевую воду", — сказала Макарова.
Помимо этого, специалист Гидрометцентра добавила, что такая погода будет способствовать повышению класса пожарной безопасности, а также приведет к тому, что в утренние часы в приземном слое столицы могут накапливаться вредные примеси.