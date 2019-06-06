В Гидрометцентре напомнили, как обезопасить себя от аномальной жары

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в интервью телеканалу " Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в интервью телеканалу " 360 " рассказала, какие меры предосторожности стоит соблюдать при аномальной жаре.

По ее словам, в начале следующей недели в европейской части России, включая Москву, установится жаркая погода, повысится фон атмосферного давления, а дневная температура может побить температурный максимум июня.

"Среднесуточная температура превысит норму примерно на шесть-семь градусов. Максимальная температура в столичном регионе ожидается выше 30 градусов", — сказала Макарова, отметив, что в субботу температура может подняться до плюс 33.

Она призвала жителей столицы соблюдать меры предосторожности, находясь на улице.

По ее словам, в начале лета тело человека еще плохо адаптировалось к солнцу, поэтому стоит позаботиться о защите кожи. При этом она посоветовала избегать нахождения на воздухе в середине дня.

"Прогулки совершать, в том числе с маленькими детьми, утром или после 16:00. Нужно всегда иметь при себе питьевую воду", — сказала Макарова.