Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри предлагал провести повторный референдум о судьбе Крыма, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РБК.
"Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум", — передает слова американского дипломата Лавров.
Однако такое предложение в Москве сочли неуместным: "С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?"
"Надеюсь, Джон на меня не обидится", — добавил глава МИД, напомнив, что его бывший американский коллега также в своих мемуарах опубликовал некоторые секреты из разговоров с ним.