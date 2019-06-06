Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

"Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум", — передает слова американского дипломата Лавров.

Однако такое предложение в Москве сочли неуместным: "С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?"