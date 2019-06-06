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РИА Новости

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Вчера, 03:15
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© РИА Новости / Владимир ПесняМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри предлагал провести повторный референдум о судьбе Крыма, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РБК.
"Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум", — передает слова американского дипломата Лавров.
Однако такое предложение в Москве сочли неуместным: "С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?"
"Надеюсь, Джон на меня не обидится", — добавил глава МИД, напомнив, что его бывший американский коллега также в своих мемуарах опубликовал некоторые секреты из разговоров с ним.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
5 июня, 04:51
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Обсудить 828
Сергей ЛавровДжон КерриРоссияСША
Популярные комментарии
Всё просто : где результат не устраивает США, там надо голосовать сколько угодно раз, пока нужный не появится. Пример – третий тур на Украине. А где и так всё хорошо, там референдум не нужен. И кто потребует проведения такового, тот враг демократии. Пример – Косово. Так что для США лучшими переговорщиками с нашей стороны могут быть к сожалению, только Сарматы и Авангарды. И далее по списку.
6 июня, 04:03
kostyakov54
276800113
На Аляске.
6 июня, 04:05
sspecteh77
2062400115
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