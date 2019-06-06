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РИА Новости

Источники: в "Роскосмосе" ужесточили правила выезда сотрудников за границу

Вчера, 03:05
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Логотип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за рубеж для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства госкорпорации, допущенных к секретной информации, сообщили РИА Новости два источника в отрасли.
Это произошло после бегства за границу одного из топ-менеджеров.
"Выпущен приказ по отрасли о более жестких требованиях при выезде за рубеж сотрудников госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли, в первую очередь это относится к руководящему персоналу", - указал один из собеседников.
По его словам, документ имеет гриф "ДСП" (для служебного пользования), поэтому не стал раскрывать подробности. Он пояснил, что требования, указанные в документе, соответствуют российскому законодательству, но написаны в жесткой форме.
Наличие такого приказа РИА Новости подтвердил еще один источник в ракетно-космической отрасли.
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В пресс-службе госкорпорации не стали комментировать эту информацию.
Сейчас в соответствии с законодательством также действуют строгие требования к выезду за границу носителей секретной информации. Сотрудники "Роскосмоса" и предприятий с первой и второй формами допуска могут выезжать за рубеж только по согласованию с ФСБ и руководством госкорпорации, их загранпаспорта хранятся в первых отделах (представительства ФСБ на территории предприятий) и выдаются только на срок командировки.
При этом сотрудники предприятий, у которых нет формы допуска к секретным сведениям, обязаны ставить руководство и первый отдел в известность о выездах за границу.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила о бегстве за границу гендиректора Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП) Юрия Яскина. Причем, находясь за границей, куда отправился под предлогом служебной поездки, он прислал в Россию заявление на увольнение.
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Издание не указывало точную страну командировки, сообщив лишь, что это было одно из европейских государств. После, по версии "Коммерсанта", Яскин был замечен в Греции. Издание пишет, что экс-гендиректор мог скрываться от разбирательств по факту хищений и вывода бюджетных средств. Как рассказал тогда РИА Новости в "Роскосмосе", заявление об увольнении было получено еще 17 апреля.
НИИ КП, который возглавлял Яскин, производит авиационные бортовые радиомаяки, занимается разработкой и производством навигационной аппаратуры, является ведущим предприятием отрасли по проверке электроники к воздействию космической радиации. По данным СМИ, Яскин имел доступ к секретной информации.
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РоскосмосДмитрий РогозинРоссияРИА Наука
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