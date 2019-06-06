Источники: в "Роскосмосе" ужесточили правила выезда сотрудников за границу

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за рубеж для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства госкорпорации, допущенных к секретной информации, сообщили РИА Новости два источника в отрасли.

Это произошло после бегства за границу одного из топ-менеджеров.

"Выпущен приказ по отрасли о более жестких требованиях при выезде за рубеж сотрудников госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли, в первую очередь это относится к руководящему персоналу", - указал один из собеседников.

По его словам, документ имеет гриф "ДСП" (для служебного пользования), поэтому не стал раскрывать подробности. Он пояснил, что требования, указанные в документе, соответствуют российскому законодательству, но написаны в жесткой форме.

Наличие такого приказа РИА Новости подтвердил еще один источник в ракетно-космической отрасли.

В пресс-службе госкорпорации не стали комментировать эту информацию.

Сейчас в соответствии с законодательством также действуют строгие требования к выезду за границу носителей секретной информации. Сотрудники "Роскосмоса" и предприятий с первой и второй формами допуска могут выезжать за рубеж только по согласованию с ФСБ и руководством госкорпорации, их загранпаспорта хранятся в первых отделах (представительства ФСБ на территории предприятий) и выдаются только на срок командировки.

При этом сотрудники предприятий, у которых нет формы допуска к секретным сведениям, обязаны ставить руководство и первый отдел в известность о выездах за границу.

Ранее газета " Коммерсант " сообщила о бегстве за границу гендиректора Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП) Юрия Яскина. Причем, находясь за границей, куда отправился под предлогом служебной поездки, он прислал в Россию заявление на увольнение.

Издание не указывало точную страну командировки, сообщив лишь, что это было одно из европейских государств. После, по версии "Коммерсанта", Яскин был замечен в Греции. Издание пишет, что экс-гендиректор мог скрываться от разбирательств по факту хищений и вывода бюджетных средств. Как рассказал тогда РИА Новости в "Роскосмосе", заявление об увольнении было получено еще 17 апреля.