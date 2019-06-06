В Ираке предотвратили крупный теракт

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Иракская военная разведка предотвратила крупный теракт в провинции Анбар на западе страны во время мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), говорится в заявлении министерства обороны страны в Иракская военная разведка предотвратила крупный теракт в провинции Анбар на западе страны во время мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), говорится в заявлении министерства обороны страны в Facebook

"Во время спецоперации, отличившейся точностью информации разведки и достижением элемента внезапности и быстроты исполнения, отряды управления военной разведки 7-й дивизии при участии заместителя командующего дивизии и разведки 29-й бригады и батальона дивизии и при взаимодействии с авиацией международной коалиции сумели предотвратить крупный теракт, который был направлен на невинных граждан по случаю Ид аль-Фитр в районе аль-Багдади в провинции Анбар", - сообщается в заявлении.

Отмечается, что в ходе операции были ликвидированы семь террористов, на которых были надеты пояса смертников. Также сообщается, что у террористов было при себе различное оружие и самодельные взрывные устройства.