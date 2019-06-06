Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T02:44Z
https://ria.ru/20190606/1555305302.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии с Renault, пишут СМИ

Вчера, 02:44
406
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles N.V. отозвал свое предложение о слиянии с Renault после того, как партнер французского автопроизводителя Nissan Motor отказался поддержать сделку, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее FCA сообщил, что направил необязывающее письмо в совет директоров Groupe Renault с предложением о слиянии бизнесов с долями 50/50. Renault, в свою очередь, сообщал, что совет директоров французской автомобильной группы изучит предложение автоконцерна Fiat Chrysler о возможном слиянии компаний на паритетных началах.
Автомобиль Fiat 500 Anniversario. Архивное фото
21 июля 2018, 21:35
Глава Fiat покинул пост из-за состояния здоровья
По данным источников газеты, двое представителей Nissan в совете Renault планировали отказаться от поддержки 40-миллиардного слияния, тогда как остальные члены готовились проголосовать за. Это вызвало сомнения по поводу приверженности компании сохранению альянса в случае осуществления слияния.
Французское правительство в среду заявило, что не одобрит предложение FCA без гарантии Nissan сохранения альянса с Renault. Власти попросили отложить голосование по поводу слияния, что побудило Fiat Chrysler отозвать свое предложение.
Компания Renault уже состоит в альянсе с японскими Nissan и Mitsubishi, но партнерство стало проблематичным с момента ареста в ноябре прошлого года руководителя альянса Карлоса Гона. Основана в 1898 году, в 2018 году продала около 3,9 миллиона автомобилей в 134 странах. Штат компании превышает 180 тысяч человек.
200020
Обсудить 0
RenaultFiat Chrysler AutomobilesВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие иракской армии. Архивное фото
В Ираке предотвратили крупный теракт
РИА
Новости
В США шесть мигрантов погибли в аварии в штате Техас, сообщили СМИ
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард
Глава МИД Мексики оценил переговоры с США по пошлинам и миграции
США и Мексика не смогли достичь соглашения по вопросу пошлин, пишут СМИ
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп анонсировал пошлины против Мексики в случае провала переговоров
В Мексике остановили караван мигрантов из Центральной Америки, сообщили СМИ
В Катаре за два года блокады создали более 30 тысяч компаний
Французские истребители Rafale. Архивное фото
В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
Международный аэропорт Триполи. Архивное фото
В аэропорту Триполи заявили об авиаударе по взлетно-посадочной полосе
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин поддержал создание центра искусственного интеллекта РФПИ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Посетители у картины Ильи Репина Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Третьяковской галерее. Архивное фото
Директор Третьяковки ответила на критику в адрес смотрителей галереи
Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
Источники: в "Роскосмосе" ужесточили правила выезда сотрудников за границу
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Архивное фото
Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
В США врача обвинили в убийстве 25 пациентов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Соболь — это животное, заявила Захарова
02:14Пензенская область и Кузбасс договорились о сотрудничестве в соцсфере
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
Лента новостейМолния