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РИА Новости

Глава МИД Мексики оценил переговоры с США по пошлинам и миграции

Вчера, 02:34
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© Фото : официальная страница Марсело Эбрарда на facebookМинистр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард
© Фото : официальная страница Марсело Эбрарда на facebook
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард
МЕХИКО, 6 июн – РИА Новости. Мексиканская сторона по-прежнему оптимистично настроена на итоги переговоров с США по пошлинам и миграции, заявил в среду глава МИД страны Марсело Эбрард по окончанию первого раунда встреч в Вашингтоне.
"Главное – это воля к сближению. Позвольте мне оставаться оптимистом. Я бы сказал в перспективе, что мы как можно скорее найдем пункт сближения. У нас была хорошая встреча с уважением с обеих сторон. Мы смогли объяснить мексиканскую позицию, завтра (в четверг) снова будут переговоры", - сказал Эбрард на пресс-конференции в мексиканском посольстве в Вашингтоне, которую транслировал МИД страны.
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Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. На таком уровне они и останутся, пока Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории, заявил Трамп.
По мнению Эбрарда, разница подхода к решению двусторонних проблем в том, что США ищут "краткосрочные и среднесрочные решения". Мексика же считает, что нужно принимать меры не только на сейчас, но нужно искать более широкое понимание проблем, отметил министр.
При этом Эбрард признал, что миграционные потоки в сторону США в последнее время выросли, а основной прицел в ходе переговоров был сделан именно на миграции. "Обе стороны сошлись во мнении, что миграционная ситуация не может продолжаться, как сейчас. Были представлены цифры относительно потоков людей, и они выросли", – сказал глава МИД Мексики.
Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что переговоры с Мексикой продолжатся в четверг при том понимании, что если соглашение не будет достигнуто, то пошлины в размере 5% начнут действовать с понедельника. Со своей стороны Эбрард отметил, что в этом случае переговоры будут продолжены и в понедельник, уже после введения пошлин.
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