В Росздравнадзоре рассказали, из-за чего аптеки будут лишаться лицензии

Глава Росздравнадзора напомнил, что с 1 января начнется переход на маркировку всех лекарственных препаратов, выпускаемых в продажу, который должен полностью исключить из оборота контрафакт, фальсификат и недоброкачественные лекарственные средства.

По словам Мурашко, как только появится маркировка лекарственных препаратов, все участники оборота будут привязаны к адресам. "Ведь их интернет-соединение тоже является источником информации. Фармацевтический мир станет прозрачнее", - отметил глава ведомства.