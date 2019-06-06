Трамп анонсировал пошлины против Мексики в случае провала переговоров

ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении товаров из Мексики в понедельник будут введены 5% пошлины, если стороны не смогут достичь соглашения в ходе переговоров в Вашингтоне.
Ранее телеканал NBC сообщил со ссылкой на представителя администрации США, что переговоры в среду не привели к соглашению по вопросам пошлин и иммигрантов.
Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что переговоры с Мексикой продолжатся в четверг "при том понимании, что если соглашение не будет достигнуто, то пошлины в размере 5% начнут действовать с понедельника", и они будут увеличиваться.
По его словам, в среду был достигнут определенный прогресс, но этого недостаточно.
"Чем выше пошлины, тем больше компаний вернутся в США!", - подчеркнул американский президент.
....talks with Mexico will resume tomorrow with the understanding that, if no agreement is reached, Tariffs at the 5% level will begin on Monday, with monthly increases as per schedule. The higher the Tariffs go, the higher the number of companies that will move back to the USA!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2019