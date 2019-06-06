Работы Кустодиева и Малявина стали топ-лотами торгов в Лондоне

ЛОНДОН, 6 июн – РИА Новости, Мария Табак. Картина Бориса Кустодиева "Бахчисарай" стала топ-лотом торгов McDougall's в Лондоне, сообщил РИА Новости глава аукционного дома Уильям Макдугалл.

"Потрясающий "Бахчисарай" Кустодиева был продан почти за 1,6 миллиона фунтов стерлингов (более 2 миллионов долларов)", - рассказал Макдугалл.

Эстимейт "Бахчисарая" - по словам Макдугалла, единственной крупной работы Кустодиева на восточную тематику - составлял 1,2 – 1,8 миллиона фунтов стерлингов (около 1,5 - 2,2 миллиона долларов).

Среди других топ-лотов – работы Георгия Анненкова и Николая Рериха, проданные за 305 тысяч и 270 тысяч фунтов стерлингов соответственно (примерно 387 и 340 тысяч долларов).

Итоговая стоимость работы Ивана Чуйкова "Гостиница "Украина" в шесть раз превысила эстимейт и установила новый ценовой рекорд для художника: 175,5 тысячи фунтов стерлингов (более 222 тысяч долларов).

Пара редких фарфоровых ваз стала топ-лотом секции декоративно-прикладного искусства, уйдя с молотка за 46,8 тысячи фунтов стерлингов (почти 60 тысяч долларов).

Всего торги McDougall's в среду принесли 5,3 миллиона фунтов стерлингов (более 6,7 миллиона долларов).

Топ-лотом "русских торгов" Bonhams стала работа Филиппа Малявина "Портрет девочки в розовом платье", проданная за 312,5 тысячи фунтов стерлингов (почти 400 тысяч долларов) при эстимейте в 300-500 тысяч.