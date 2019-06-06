Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T07:45Z
https://ria.ru/20190606/1555305013.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Мексике остановили караван мигрантов из Центральной Америки, сообщили СМИ

Вчера, 01:45
505
МЕХИКО, 6 июн – РИА Новости. Новый караван мигрантов из стран Центральной Америки, перешедший на территорию Мексики из Гватемалы, в среду был остановлен национальной гвардией, морской пехотой и федеральной полицией страны, сообщает портал Reforma.
Ранее более 1 тысячи мигрантов пешком перешли мост, соединяющий Гватемалу и Мексику, и прошли через пропускной пункт. У помещений миграционных служб несколько частных охранников попытались воспрепятствовать их проходу, однако не смогли сдержать толпу.
В результате власти развернули крупномасштабную операцию с привлечением примерно 300 бойцов различных подразделений в районе муниципалитета Метапа-де-Домингес на дороге к городу Тапачула. Правительство Мексики предложило мигрантам подчиниться действующему закону и узаконить свое пребывание на территории страны.
В результате не имеющие документов мигранты были посажены в автобусы и отправлены в миграционный пункт города Тапачула. При этом задержавшие их военные и полиция были без оружия.
Американский пограничник обыскивает Сандру Санчес из Гондураса на глазах у ее дочери. 12 июня 2018
12 апреля, 15:44
Снимок плачущей на границе США девочки выиграл World Press Photo
Караваны мигрантов из стран Центральной Америки и других государств начали двигаться в сторону США через Мексику осенью прошлого года. Тогда на границе с США в Мексике скопилось несколько тысяч мигрантов.
Между тем, борьба с нелегальной миграцией объявлена президентом США Дональдом Трампом одним из приоритетов его политики. Ранее Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета, использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе. Этот шаг уже оспорен в судах.
Также Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. На таком уровне они и останутся, пока Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории, заявил президент США.
Стена на границе Мексики и США. Архивное фото
26 марта, 06:20
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
111020
МексикаВ мире
Рекомендуем
США и Мексика не смогли достичь соглашения по вопросу пошлин, пишут СМИ
РИА
Новости
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард
Глава МИД Мексики оценил переговоры с США по пошлинам и миграции
В Катаре за два года блокады создали более 30 тысяч компаний
В США шесть мигрантов погибли в аварии в штате Техас, сообщили СМИ
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп анонсировал пошлины против Мексики в случае провала переговоров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
Лавров: Россия ожидает от США заявления о недопустимости ядерной войны
Полиция Египта сообщила об уничтожении 14 боевиков на севере Синая
Военнослужащие иракской армии. Архивное фото
В Ираке предотвратили крупный теракт
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Мигранты из Гондураса, направляющиеся по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото
СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США
Мексика заблокировала счета, связанные с караванами мигрантов
Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии с Renault, пишут СМИ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Лавров рассказал, как идут дискуссии по внешней политике России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров рассказал о контактах России с венесуэльской оппозицией
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эксперт спрогнозировал последствия отказа Турции от российских С-400
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Соловьев уличил украинского эксперта во лжи в прямом эфире
02:17Соболь — это животное, заявила Захарова
02:14Пензенская область и Кузбасс договорились о сотрудничестве в соцсфере
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
Лента новостейМолния