В Мексике остановили караван мигрантов из Центральной Америки, сообщили СМИ

МЕХИКО, 6 июн – РИА Новости. Новый караван мигрантов из стран Центральной Америки, перешедший на территорию Мексики из Гватемалы, в среду был остановлен национальной гвардией, морской пехотой и федеральной полицией страны, сообщает портал Новый караван мигрантов из стран Центральной Америки, перешедший на территорию Мексики из Гватемалы, в среду был остановлен национальной гвардией, морской пехотой и федеральной полицией страны, сообщает портал Reforma

Ранее более 1 тысячи мигрантов пешком перешли мост, соединяющий Гватемалу и Мексику, и прошли через пропускной пункт. У помещений миграционных служб несколько частных охранников попытались воспрепятствовать их проходу, однако не смогли сдержать толпу.

В результате власти развернули крупномасштабную операцию с привлечением примерно 300 бойцов различных подразделений в районе муниципалитета Метапа-де-Домингес на дороге к городу Тапачула. Правительство Мексики предложило мигрантам подчиниться действующему закону и узаконить свое пребывание на территории страны.

В результате не имеющие документов мигранты были посажены в автобусы и отправлены в миграционный пункт города Тапачула. При этом задержавшие их военные и полиция были без оружия.

Караваны мигрантов из стран Центральной Америки и других государств начали двигаться в сторону США через Мексику осенью прошлого года. Тогда на границе с США в Мексике скопилось несколько тысяч мигрантов.

Между тем, борьба с нелегальной миграцией объявлена президентом США Дональдом Трампом одним из приоритетов его политики. Ранее Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета, использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе. Этот шаг уже оспорен в судах.