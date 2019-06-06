Эксперт спрогнозировал последствия отказа Турции от российских С-400

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Турция потеряет лицо и придет к стратегическому проигрышу, если откажется от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" в угоду США, заявил эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев в беседе с телеканалом Турция потеряет лицо и придет к стратегическому проигрышу, если откажется от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" в угоду США, заявил эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев в беседе с телеканалом RT

Мавашев пояснил, что Вашингтон, требуя от Анкары отказаться от закупок российского оружия, выдвигает ультиматум и не намерен предлагать компромиссы.

"Скорее всего, это очередной блеф американской стороны. Вашингтон не предусматривает равного диалога. Но даже если бы речь шла об очень выгодных предложениях, в Анкаре понимают, что отказ от С-400 сегодня для Турции будет означать потерю лица. И это приведет турецкую сторону к стратегическому проигрышу — от Анкары отвернутся все те государства, которые поверили в ее независимую политику", — заявил он.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью телеканалу добавил, что отказ от С-400 показал бы, что Турция поддается давлению.

"Она потеряет и в имиджевом смысле, и в плане отношений с Россией. Стоит ли это хороших отношений с Вашингтоном, решать турецкому руководству. Пока неизвестно, о каких именно вариантах идет речь и насколько они могут устроить Анкару", — сказал Брутер.