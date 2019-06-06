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РИА Новости

Эксперт спрогнозировал последствия отказа Турции от российских С-400

Вчера, 01:44
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Турция потеряет лицо и придет к стратегическому проигрышу, если откажется от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" в угоду США, заявил эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев в беседе с телеканалом RT.
Мавашев пояснил, что Вашингтон, требуя от Анкары отказаться от закупок российского оружия, выдвигает ультиматум и не намерен предлагать компромиссы.
"Скорее всего, это очередной блеф американской стороны. Вашингтон не предусматривает равного диалога. Но даже если бы речь шла об очень выгодных предложениях, в Анкаре понимают, что отказ от С-400 сегодня для Турции будет означать потерю лица. И это приведет турецкую сторону к стратегическому проигрышу — от Анкары отвернутся все те государства, которые поверили в ее независимую политику", — заявил он.
В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью телеканалу добавил, что отказ от С-400 показал бы, что Турция поддается давлению.
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон. 2 апреля 2019
5 июня, 02:57
Постпред США при НАТО поставила Турции ультиматум из-за С-400
"Она потеряет и в имиджевом смысле, и в плане отношений с Россией. Стоит ли это хороших отношений с Вашингтоном, решать турецкому руководству. Пока неизвестно, о каких именно вариантах идет речь и насколько они могут устроить Анкару", — сказал Брутер.
Ранее в Турции заявили, что не намерены отменять покупку С-400, а первая партия "Триумфов" должна поступить в июле. Позиция американской стороны заключается в том, что С-400 якобы несовместимы со стандартами НАТО, поэтому Вашингтон угрожает Анкаре санкциями за возможное приобретение "Триумфов", а также задержкой и даже отменой процесса продажи Турции истребителей F-35.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Не будет F-35, будут наши истребители
6 июня, 06:27
С.Семья ...
33210222
Турция понимает всю важность сделки по закупкам самолетов F-35. Если самолеты, можно закупить другие и в другой стране, то ни одна из стран не может открыть в Турции заводы по производству комплектующих к самолету, предоставить работу тысячам граждан Турции с оплатой 1500- 2000$ в месяц, как это сделали США.
6 июня, 10:22
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