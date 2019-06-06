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РИА Новости

В Катаре за два года блокады создали более 30 тысяч компаний

Вчера, 01:42
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ДОХА, 6 июн - РИА Новости. Более 30 тысяч новых компаний появились в Катаре за два года, которые прошли с момента установления блокады Катара арабскими странами-соседями, сообщил глава торгово-промышленной палаты эмирата шейх Халифа бен Джасем аль-Тани.
"Блокада стала для Катара серьезным толчком в достижении многих значительных высот, включая экономические стратегии, расширение сельскохозяйственных и промышленных проектов, увеличение притока инвестиций на местный рынок, рост производства местной продукции, активизацию торговли со странами мира. С момента установления несправедливой блокады в Катаре были созданы 32 тысячи новых компаний, что на 34% больше, чем за два предшествующих ее началу года", - сказал аль-Тани Катарскому новостному агентству QNA.
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Он указал, что новые компании появились в сельском хозяйстве, транспортной сфере, производстве. По словам главы ТПП, также заметно возросло число созданных за время кризиса предприятий и выданных на эти цели разрешений, поскольку прежние принципы экономической интеграции стран Персидского залива не позволяли им развивать отрасли промышленности, которые уже существовали в других странах Залива.
За два года блокады ТПП Катара провела встречи с более чем 200 делегациями, чтобы обсудить двусторонние возможности инвестиций и возможность установления экономического партнерства и союзов.
При этом, указал аль-Тани, пережить блокаду эмирату помогло наличие взвешенных стратегических планов и сотрудничество между всеми секторами экономики.
Он отметил, что в 2018 году экспорт ненефтяных товаров из эмирата возрос на 35,1%, составив 24,4 миллиарда долларов по сравнению с 18,05 миллиарда, полученными от экспорта ненефтяных товаров в 2017 году.
Ровно два года назад Саудовская Аравия. ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Они установили его транспортную блокаду и прекратили с ним всякое сообщение.
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