Трех полицейских подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Троих полицейских подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 31 мая житель Элисты сообщил в полицию, что его 65-летняя родственница накануне ушла из дома и не вернулась. Позже полицейские нашли тело женщины с признаками насильственной смерти в районе населенного пункта Кегульта Кетченеровского района.

"Также получена информация о возможной причастности троих участковых уполномоченных полиции управления МВД России по городу Элисте к тяжкому преступлению в отношении потерпевшей", - сообщила Ирина Волк.

Она уточнила, что двух подозреваемых задержали и доставили в следственные органы, "приняты меры к розыску и задержанию третьего".