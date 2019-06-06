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РИА Новости

Трех полицейских подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии

Вчера, 01:37
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Троих полицейских подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, 31 мая житель Элисты сообщил в полицию, что его 65-летняя родственница накануне ушла из дома и не вернулась. Позже полицейские нашли тело женщины с признаками насильственной смерти в районе населенного пункта Кегульта Кетченеровского района.
"Также получена информация о возможной причастности троих участковых уполномоченных полиции управления МВД России по городу Элисте к тяжкому преступлению в отношении потерпевшей", - сообщила Ирина Волк.
Она уточнила, что двух подозреваемых задержали и доставили в следственные органы, "приняты меры к розыску и задержанию третьего".
"По решению руководства МВД России для оказания практической помощи в республике Калмыкия работает группа сотрудников главного управления собственной безопасности министерства", - подчеркнула представитель МВД.
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МВД РоссииРоссияПроисшествия
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