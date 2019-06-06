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РИА Новости

"Роскосмос" сообщил время запуска следующего грузового корабля "Прогресс"

Вчера, 01:32
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© NASAКорабль "Союз МС-12" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС-12 пристыкованный к МКС
© NASA
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Запуск грузового корабля "Прогресс МС-12" к Международной космической станции (МКС) с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 31 июля в 15.13 мск, сообщил РИА Новости в четверг представитель "Роскосмоса".
Ранее "Роскосмос" сообщал, что старт "Прогресса МС-12" планируется на 31 июля.
"Запуск "Прогресса МС-12" намечается на 31 июля в 15.13 мск", - сказал собеседник агентства.
В мае представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что "Прогресс МС-12" будет добираться до МКС двое суток, а не три часа как предыдущий корабль "Прогресс МС-11" в апреле.
По данным "Роскосмоса", старт еще одного в 2019 году грузового корабля "Прогресс МС-13" планируется 20 декабря.
Между тем источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что партнеры России по проекту МКС планируют до конца этого года отправить на станцию четыре "грузовика": 21 июля и 4 декабря - американские корабли Dragon, 11 сентября - японский корабль HTV-8, 19 октября - американский корабль Cygnus.
4 июня, 16:18
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