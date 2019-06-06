"Роскосмос" сообщил время запуска следующего грузового корабля "Прогресс"

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Запуск грузового корабля "Прогресс МС-12" к Международной космической станции (МКС) с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 31 июля в 15.13 мск, сообщил РИА Новости в четверг представитель "Роскосмоса".

Ранее "Роскосмос" сообщал, что старт "Прогресса МС-12" планируется на 31 июля.

"Запуск "Прогресса МС-12" намечается на 31 июля в 15.13 мск", - сказал собеседник агентства.

В мае представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что "Прогресс МС-12" будет добираться до МКС двое суток, а не три часа как предыдущий корабль "Прогресс МС-11" в апреле.

По данным "Роскосмоса", старт еще одного в 2019 году грузового корабля "Прогресс МС-13" планируется 20 декабря.