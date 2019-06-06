США и Мексика не смогли достичь соглашения по вопросу пошлин, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. США и Мексика не смогли достичь соглашения по вопросу пошлин и иммигрантов в ходе встречи в среду, передает телеканал США и Мексика не смогли достичь соглашения по вопросу пошлин и иммигрантов в ходе встречи в среду, передает телеканал NBC News со ссылкой на представителя администрации.

"США и Мексика не смогли достичь соглашения в ходе торговых переговоров в среду", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары из Мексики. Пошлины вводятся в ответ на миграционный кризис на границе. Если Мексика не "предпримет эффективные меры", чтобы разрешить миграционный кризис, пошлины будут расти на 5% каждый месяц до 1 октября, когда они достигнут 25%.