Во Франции ветеран в 97 лет прыгнул с парашютом в честь высадки в Нормандии

Мемориальный комплекс на пляже "Омаха", месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Девяностосемилетний американский ветеран Том Рис в среду прыгнул с парашютом, чтобы почтить память участников операции "Оверлорд", сообщает телерадиокомпания Девяностосемилетний американский ветеран Том Рис в среду прыгнул с парашютом, чтобы почтить память участников операции "Оверлорд", сообщает телерадиокомпания RTL.

Ветеран совершил прыжок в городе Карантан, где он высадился 75 лет назад.

"Я знаю, что может случиться. Мы не хотим никакого несчастного случая, никакой проблемы. Мы преуспеем, потому что это наша миссия", - заявил он.

Ветеран добавил, что Франция для него - вторая семья. "Если мы должны будем вернуться однажды, мы это сделаем", - сказал он.

Он прыгнул вместе с более чем 200 парашютистами из 14 разных стран.

В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии (Франция) был открыт второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя высадка союзников сыграла важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.