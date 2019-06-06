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РИА Новости

Во Франции ветеран в 97 лет прыгнул с парашютом в честь высадки в Нормандии

Вчера, 01:27
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© РИА Новости / Владимир СергеевМемориальный комплекс на пляже "Омаха", месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны
Мемориальный комплекс на пляже Омаха, месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Девяностосемилетний американский ветеран Том Рис в среду прыгнул с парашютом, чтобы почтить память участников операции "Оверлорд", сообщает телерадиокомпания RTL.
Ветеран совершил прыжок в городе Карантан, где он высадился 75 лет назад.
"Я знаю, что может случиться. Мы не хотим никакого несчастного случая, никакой проблемы. Мы преуспеем, потому что это наша миссия", - заявил он.
Ветеран добавил, что Франция для него - вторая семья. "Если мы должны будем вернуться однажды, мы это сделаем", - сказал он.
Он прыгнул вместе с более чем 200 парашютистами из 14 разных стран.
В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии (Франция) был открыт второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя высадка союзников сыграла важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.
По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной Армии на советско-германском направлении.
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