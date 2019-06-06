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РИА Новости
Туризм

Роскачество рассказало, как выбрать туристическое агентство перед отпуском

01:19
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабота туристического агентства
Работа туристического агентства
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Чтобы приобрести путевку по наиболее выгодной цене, заняться покупкой надо за несколько месяцев до поездки, а с турагентствами, открывшимися в разгар сезона, стоит быть осторожнее, говорится в сообщении АНО "Роскачество".
"Самая выгодная путевка – купленная за несколько месяцев до поездки. Ради того, чтобы не простаивать в "несезон", многие отельеры дают хорошие скидки на "горячий" сезон туроператорам при условии получения денежных средств заранее. Таким образом, у туроператора появляется возможность снизить цену на туристическую путевку за счет бронирования и оплаты в "низкий" сезон", - отмечается в сообщении.
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При этом чтобы не стать жертвой мошенников, надо проверить ИНН агентства, интернет-сайт, наличие городского телефона для связи, электронного адреса (не на бесплатном домене), страницу в соцсетях, где в обсуждении участвуют обычные пользователи, а лучше обратить внимание на агентства и операторов, которые входят в крупные объединения, а также учитывать рекомендации знакомых, советуют в АНО.
"Агентству, которое открылось в разгар сезона, доверять не стоит: новые организации должны начинать работу где-то с зимы, чтобы успеть провести маркетинговую кампанию и найти клиентов к летнему сезону отпусков", - считают в Роскачестве.
Поясняется, что туроператор создает пакетные туры и реализует их через сеть турагентств, и агент не имеет права сам сформировать поездку, а может лишь предложить готовый вариант. Также организация указывает, что договор должен занимать около 12 страниц, в пакете должна быть медицинская страховка, покрывающая медицинские расходы на 30 тысяч долларов (2 миллиона рублей), у турагентства должна быть онлайн-касса.
Имеет значение и цена: комиссия агента от продажи тура – 7–8%, поэтому скидка в 10–50% может означать, что вас пытаются обмануть. В Роскачестве отмечают, что продавать путевки с большими скидками агентствам невыгодно, поэтому похожий отдых везде будет стоить примерно одинаково. Туры-сюрпризы, где указаны, например, страна, город, количество звезд отеля, но не уточняется его название, могут быть дешевле, но это похоже на рулетку, ведь даже пятизвездочные отели бывают совершенно разными.
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ТуризмРоскачество
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