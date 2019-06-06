Порошенко потребовал от Зеленского объяснений

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского объяснений по поводу возможного снятия экономической блокады с территории Донбасса, неподконтрольной Киеву.

Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что этот вопрос планируется обсудить на очередном заседании контактной группы по Украине 19 июня.

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария в Донбассе – это предательство национальных интересов нашего государства", - написал Порошенко на своей странице в Facebook

При этом он заявил, что никогда не выступал против восстановления экономических связей, однако оно должно проходить в "четком соответствии с национальными интересами Украины".

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска.