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РИА Новости

Порошенко потребовал от Зеленского объяснений

01:06
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского объяснений по поводу возможного снятия экономической блокады с территории Донбасса, неподконтрольной Киеву.
Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что этот вопрос планируется обсудить на очередном заседании контактной группы по Украине 19 июня.
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"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария в Донбассе – это предательство национальных интересов нашего государства", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.
При этом он заявил, что никогда не выступал против восстановления экономических связей, однако оно должно проходить в "четком соответствии с национальными интересами Украины".
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
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Заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно, заявил Кучма
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска.
Власти Украины начали в апреле 2014 года военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки между сторонами конфликта.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоЛеонид КучмаВладимир ЗеленскийВ мире
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