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РИА Новости

Лавров призвал дать властям Украины время на конкретизацию политики

00:49
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москве важно понять, как обещания новых властей Украины будут воплощены в конкретные предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы", - сказал Лавров в интервью РБК, отвечая на вопрос о перспективах встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Повторю, нам важно понять, как все эти обещания новых подходов и идей будут воплощены в какие-то конкретные позиционные предложения", - отметил Лавров.
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