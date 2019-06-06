Лавров призвал дать властям Украины время на конкретизацию политики

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москве важно понять, как обещания новых властей Украины будут воплощены в конкретные предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Повторю, нам важно понять, как все эти обещания новых подходов и идей будут воплощены в какие-то конкретные позиционные предложения", - отметил Лавров.